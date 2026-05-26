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薔蜜颱風將生成 路徑往西北

▲周五有一波鋒面影響台灣，中部以北雨勢明顯，南台灣降雨機率也提高。（圖／中央氣象署）

鋒面周五襲台！北部、宜蘭慎防大雨

▲周三、周四持續維持高溫炎熱，局部地區飆破37度，周五降雨氣溫才下滑。（圖／中央氣象署）

熱帶性低氣壓今（26）日上午生成後，預估最快今晚至明（27）日清晨就會增強為「薔蜜颱風」（Jangmi，南韓提供），中央氣象署預報員曾昭誠表示，薔蜜颱風路徑先往西北，周日（5月31日）最接近台灣，後續往東北轉向；周五（5月29日）則會有鋒面導致全台有雨，北部、宜蘭要注意局部大雨發生。曾昭誠指出，菲律賓東方海面處於低壓帶，環境適合熱帶系統發展，今年第6號颱風「薔蜜」預估今明兩天就會生成，目前路徑受太平洋高壓導引往西北，何時轉向、是否更靠近台灣還有待觀察；颱風預計周日、下周一（6月1日）最靠近台灣，會替花東帶來一些雨勢，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海則有長浪。本周天氣方面，曾昭誠說明，周三、周四（5月28日）各地依舊是晴到多雲的天氣，周四午後降雨範圍會稍微擴大到宜蘭、花蓮、大台北、中部以北山區；周五受鋒面影響，全台降雨機率提高，尤其是中部以北、宜蘭整天有局部短暫陣雨、雷雨，北部、宜蘭有局部大雨發生機率。周六水氣減少，各地回歸多雲到晴，午後中南部、北部山區有局部短暫降雨，中南部山區則可能有局部大雨；氣溫方面，明天大台北、花東縱谷、南部內陸高溫37至38度；周四雲量增多，不過南部內陸、花東仍有37至38度高溫機率；周五鋒面抵達，下雨導致氣溫下滑，台灣各地高溫29至32度左右。