韓國天團BTS（防彈少年團）終於宣布11月19日、21日、22日一連3天登上高雄世運主場館開唱，消息一出全台ARMY直接進入備戰狀態，尤其這次售票採「WEVERSE會員優先購」制度，沒先辦會員、沒先申請預購碼的人，等於6月2日首波開賣當天直接少一輪搶票資格。由於不少人第一次接觸BTS官方會員系統，光是看到WEVERSE、Membership、GLOBAL、預購碼就先頭痛，《NOWNEWS今日新聞》也整理出「BTS會員怎麼買」、「高雄場預購碼怎麼申請」、「票價與售票時間」完整懶人包，從辦會員到搶票流程一次看懂，只要花台幣560元就能當第一波購買BTS高雄演唱會的幸運歌迷，而最後登記時間為今天（27日）的早上11點，ARMY千萬別錯過！
📌BTS會員序號購買教學
第一步驟：
登入BTS專屬WEVERSE官方頁面
連結：https://weverse.io/bts/highlight
🔴記得先註冊好WEVERSE一般會員並登入
第二步驟：
1.找到右方的「BTS Membership」點擊「加入Membership」
2.尋找「购买 Membership（GLOBAL）」
3.點擊ARMY MEMBERSHIP圖卡購買
🔴會員價格：17.88美元（約台幣560元）
第三步驟：
1.進入官方「BTS演唱會亞洲場次」的售票通知頁面
連結：https://weverse.io/bts/notice/36080
2.往下拉尋找「KAOHSIUNG」點進去，就可申請BTS高雄演唱會的「專屬預購碼」
🔴預購碼格式：11碼，2個英文字母＋9個數字
會員登記截止日為今天（5/27）早上11點，申請完畢後，接著等到6月2日，就可以成為第一組購買BTS高雄世運演唱會的人
📌BTS粉絲優先購票時間
2026年6月2日（星期二）12:00 – 22:00（限時10小時）
購票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_btskns
✅優先購票登記成功者才可參與，登記成功並不保證成功購票
✅每一組ARMY MEMBERSHIP(GLOBAL)每場限購2張
✅每場單筆訂單限購2張，每場每個帳號最多2張
📌BTS高雄演唱會完整資訊：
演出時間：2026年11月19日（四）19:00
2026年11月21日（六）19:00
2026年11月22日（日）19:00
演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）
演出票價：VIP套票：9380元
一般：7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元
身障： 3490元、2990元
售票系統：tixCraft拓元售票系統
售票方式（採3階段）：
➤Weverse會員登記時間
2026年5月22日（五）13:00PM - 2026年5月27日（三）11:00
➤Weverse會員優先購
2026年6月2日（二）12:00 - 22:00
➤Live Nation Taiwan會員預售
2026年6月3日（三）12:00 - 22:00
※會員註冊及預購流程：https://bit.ly/LNTPRESALE
➤全面開賣
2026年6月4日（四）12:00
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第一步驟：
登入BTS專屬WEVERSE官方頁面
連結：https://weverse.io/bts/highlight
🔴記得先註冊好WEVERSE一般會員並登入
第二步驟：
1.找到右方的「BTS Membership」點擊「加入Membership」
2.尋找「购买 Membership（GLOBAL）」
3.點擊ARMY MEMBERSHIP圖卡購買
🔴會員價格：17.88美元（約台幣560元）
第三步驟：
1.進入官方「BTS演唱會亞洲場次」的售票通知頁面
連結：https://weverse.io/bts/notice/36080
2.往下拉尋找「KAOHSIUNG」點進去，就可申請BTS高雄演唱會的「專屬預購碼」
🔴預購碼格式：11碼，2個英文字母＋9個數字
會員登記截止日為今天（5/27）早上11點，申請完畢後，接著等到6月2日，就可以成為第一組購買BTS高雄世運演唱會的人
📌BTS粉絲優先購票時間
2026年6月2日（星期二）12:00 – 22:00（限時10小時）
購票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_btskns
✅優先購票登記成功者才可參與，登記成功並不保證成功購票
✅每一組ARMY MEMBERSHIP(GLOBAL)每場限購2張
✅每場單筆訂單限購2張，每場每個帳號最多2張
📌BTS高雄演唱會完整資訊：
演出時間：2026年11月19日（四）19:00
2026年11月21日（六）19:00
2026年11月22日（日）19:00
演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）
演出票價：VIP套票：9380元
一般：7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元
身障： 3490元、2990元
售票系統：tixCraft拓元售票系統
售票方式（採3階段）：
➤Weverse會員登記時間
2026年5月22日（五）13:00PM - 2026年5月27日（三）11:00
➤Weverse會員優先購
2026年6月2日（二）12:00 - 22:00
➤Live Nation Taiwan會員預售
2026年6月3日（三）12:00 - 22:00
※會員註冊及預購流程：https://bit.ly/LNTPRESALE
➤全面開賣
2026年6月4日（四）12:00