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▲狗仔近日目擊劉詩詩（穿白衣者）結束上海的工作後，搭著車回到和吳奇隆的共同住所。（圖／翻攝自微博）

55歲吳奇隆和小17歲劉詩詩結婚約11年，育有7歲獨子「步步」，這段兩岸聯姻每隔一段時間就會出現婚變的謠言，今（26）日網路上又有人爆料隆詩已經書面簽字離婚，並完成財產分割，關鍵字登上微博熱搜，不過狗仔隨後公開劉詩詩近日收工返回夫妻住處的影片，直接粉碎婚變傳言。今天「曝劉詩詩吳奇隆要離婚了」詞條成為熱搜，爆料的匿名帳號聲稱隆詩已經著手「書面離婚」程序，還提及完成財產分割等細節，但丟出的内容和去年5月的傳聞重疊，也沒有提供任何證據，讓網友大酸：「離婚的消息鬧了n年了，無聊」、「又有新劇要上了嗎」、「每次沒流量了就造謠明星！」吳奇隆、劉詩詩離婚的傳聞甚囂塵上，知名狗仔「劉大錘」不久公布一段影片，可見劉詩詩近日結束上海的工作後，搭著車回到和吳奇隆的共同住所，隔天，她更被拍到出門散步和按摩，讓婚變、分居的傳言不攻自破。3月4日，劉大錘也在直播中幫劉詩詩、吳奇隆澄清，兩人並沒有離婚或分居，上海的婚房沒有拋售，夫妻倆只是因為工作分隔兩地，聚少離多而已。針對兒子和媳婦週期性的婚變流言，吳奇隆的母親早已看不下去，無奈兩人頻頻「被離婚」，吳媽媽過去多次接受訪問，提及吳奇隆夫妻倆滿是心疼，她苦笑、嘆氣，坦言看到新聞很難過，因為明明吳奇隆和劉詩詩感情沒問題。今年4月時，還有網友偶遇隆詩一家三口外出逛街，夫妻在機場被拍到十指緊扣、整理衣領等親密互動，皆證明兩人感情穩固。