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調查小組被當刀耍？朱凱翔：這簡訊應該是蕭旭岑傳的

不滿被無端猜測！蕭旭岑喊告：請立刻更正

馬英九基金會風波延燒，引發外界對前總統馬英九的身心狀況關注。對此，三人調查小組發言人李德維今（26）日曝光馬大姊馬以南給金溥聰的簡訊，內容提到要金溥聰「停止挾持馬英九，否則不如透過法律宣告他有病」。對此，媒體人朱凱翔在《不演了新聞台》推測，該封簡訊其實是蕭旭岑傳的，一番推論讓蕭旭岑本人留言反駁，甚至轉傳貼文表示，「請您立刻更正，不然我會提告」。朱凱翔表示，今早李德維上王淺秋的專訪，秀出自己手機裡一段馬以南傳給金溥聰的簡訊，除了這所謂馬以南傳給金溥聰的簡訊內容，下面還有兩段訊息，一段寫「馬以南」，意思是告訴李德維，這段訊息是馬以南傳給金溥聰的，一段寫著：「德維兄早安，這是先前馬大姐傳給金的內容，您斟酌使用」。朱凱翔直言，這簡訊應該是蕭旭岑傳的。於是問題來了，李德維做為三人調查小組的成員，跟被調查人蕭旭岑私下簡訊往來，互通有無，「這沒有瓜田李下的嫌疑？沒有利益迴避的問題？你做的調查。有獨立性？有公信力？」朱凱翔質疑，再者，蕭旭岑要李德維「斟酌使用」，用來幹嘛？從結果論，李德維今天這場專訪，公布簡訊是為了打擊金溥聰的調查，情勒馬英九的決策，然後素材是蕭旭岑給的，指令是蕭旭岑下的，「你個調查小組，反而變成被調查人的刀？」朱凱翔指出，昨天金溥聰的記者會，一開場，還公布了蕭旭岑，薛香川，李德維等人聯袂訪陸的照片，就是在質疑調查小組的公信力了，「今天，李德維自己爆破自己，這個簡訊對於你們彼此勾結的信度，比金溥聰公布的照片還高！就是一夥的，李德維甚至是蕭旭岑的細漢仔。」朱凱翔質疑，馬以南傳簡訊給金溥聰，為何要轉傳給蕭旭岑？照說馬以南關心馬英九的健康無可厚非，但這與蕭旭岑的清白是兩回事，馬以南建立在親情上的力量，忤逆馬，教訓金，都情有可原，但為什麼需要向蕭旭岑報告？還容許蕭再轉傳給李德維，作為打擊馬金的素材？朱凱翔認為，關心馬，不用轉傳，護航蕭，才需要轉傳，「這不由得讓人懷疑馬以南的角色與動機到底為何？馬以南是不是也被人利用了，以為自己在關心馬英九，卻是在護航蕭旭岑？也成了人家的刀，傷的還是自己的弟弟？細思極恐。謝謝你，德維兄，有些事，越來越明白了。」對此，蕭旭岑在該篇貼文下方留言表示，「凱翔兄，這不是我，我不知有這個簡訊，是誰傳的您應該要去問李德維，但不能沒有查證就說是我，請您更正。」；蕭更是轉傳該篇貼文表示，「凱翔兄，您的評論我沒意見，但這並非事實，我不知有這簡訊，您應該先查證。請您立刻更正，不然我會提告。」