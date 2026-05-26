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永豐金控今（26）日舉行股東常會，除通過發放創金控成立以來最高紀錄的股利，每股將配發1.30元（含現金股利1.10元及股票股利0.20元），其中現金股利亦創歷史新高，也順利完成第9屆董事會改選，這屆董事會維持前屆陣容，顯示股東對現任經營團隊過去3年表現的高度肯定。永豐金控表示，這屆董事會具有專業多元、強化治理、延續穩定營運策略等3大特色，有助於公司在穩健的財務體質上，持續拓展核心業務。永豐金股東會今日選出7席董事，其中一般董事4席，分別為陳思寬、朱士廷、曹為實、葉奇鑫；獨立董事3席，分別為潘維大、蘇慧貞、馬文玲。永豐金表示，董事會成員背景涵蓋跨國金融、數位科技、法學、公共衛生與ESG永續發展、以及財務會計等領域，具備高度的互補性與專業性，完全契合永豐金控追求獲利成長、數位轉型及落實社會責任的未來發展策略。除了董事改選，永豐金控近期營運亦屢創佳績，2025年獲利連續第3年締造歷史新高後，2026年成長動能持續強勁。今年前4月累計自結稅後淨利大幅攀升至新台幣158.33億元，較去年同期躍增75%；累計EPS達1.09元。各項核心獲利指標均創下公司成立以來的歷史同期新高。永豐金今日股東會也通過發放創金控成立以來最高紀錄的股利，每股將配發1.10元現金股利及0.20元股票股利，其中現金股利亦創歷史新高。截至5月25日，若以還原權息後股價的總股東報酬率計算，永豐金控過去12個月累計漲幅達32.3%，表現優於金融保險指數的25.5%。此外，永豐金控深獲外資機構投資人肯定，今年以來外資持股比率增加1.27%達28.01%，回顧過去12個月，外資持股比率更逆勢成長3.42%，對比同期金融保險類股平均減少0.38%，充分展現國際資金對永豐金控長期投資價值的高度認可。面對近期的股價波動，永豐金強調，短期的盤面波動並不會改變公司的營運節奏，公司財務體質極具韌性，今年仍將重心放在3大併購案的合併綜效，未來也將持續專注於核心業務擴張，以穩健的基本面作為長期投資價值的最堅實後盾。至於永豐銀行與京城銀行合併作業，永豐金總經理朱士廷表示，目前2家銀行的業務、客戶權益及資訊系統對接皆有序進行中，預估明年第1季京城銀正式併入永豐銀，人資單位上個月已陸續向京城銀同仁進行多場溝通說明會，並正式完成「員工安置方案協議」。永豐銀行今日也與永豐銀行企業工會完成團體協約續簽，於既有穩健的勞資合作基礎上，持續推進員工照護制度。永豐銀行表示，這次續約除延續今年已推出的「幸福好孕假」及「產後調適假」共8天有薪假別外，進一步提高有薪家庭照顧假至7天、新增7天有薪休養假，同時依循《身心障礙者權利公約》（CRPD）精神，完善職場合理調整措施，強化對員工各生命階段需求的制度支持。