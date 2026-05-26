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▲周杰倫的老婆昆凌（如圖）也正在清邁錄製實境節目《中餐廳》。（圖／翻攝自微博）

天王周杰倫近日現身泰國清邁錄製節目《周遊記》，一行人抵達當地的文創市集後，周杰倫突然拿起麥克風嗨唱〈稻香〉，現場立刻引來大批民眾圍觀，跟著合唱、拍手氣氛超嗨，影片曝光後讓粉絲們羨慕直呼：「想立刻飛清邁了」、「太幸運了」、「這距離比演唱會還近啊」、「完全沒有預料到，在清邁會撞到周董本人，這趟旅程值了。」《周遊記》飛到世界各地錄製，近日來到泰國清邁，民眾目擊周杰倫現身文創市集，看到有街頭藝人在演唱，在旁人敲碗下他突然拿起麥克風唱了經典歌曲〈稻香〉，立刻吸引許多粉絲圍觀、錄影，現場被擠得水洩不通。影片曝光後，讓許多粉絲羨慕直呼：「為什麼我在清邁只遇到大象，你遇到我偶像」、「請問有人知道他現在在哪裡嗎？」、「身為周董粉絲的我只能說羨慕慘」、「這距離比我花錢看演唱會還近」、「別人的清邁怎麼比較好玩」、「喔買尬！為什麼我去的清邁沒有好恨。」另外由於這幾年有許多「山寨版周杰倫」出現，對此網友看到一旁站著藝人阿Ken，紛紛笑說：「看到阿Ken確定是本人」、「阿Ken也是一種周董防偽標籤了。」值得一提的是，周杰倫的老婆昆凌也正在清邁錄製實境節目《中餐廳》，現場流出的照片中可見昆凌的狀態極佳，還親切向粉絲揮手打招呼，亮眼外型讓眾人直呼：「真的好漂亮！」夫妻倆各自出國工作卻在同個城市，引發話題。