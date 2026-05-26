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馬英九基金會爭議持續擴大，3人調查小組發言人李德維今（26）日更公開，馬英九大姊馬以南傳給前國安會秘書長金溥聰的簡訊，內容提及「停止挾持馬英九，否則不如透過法律宣告他有病」，再度引發政壇震撼。對此，國民黨桃園市議員詹江村形容，這場風暴其實是一場「黨主席延長賽」，更暗指有人想要踹鄭麗文一腳。「事實真相慢慢呈現，真理絕對越辯越明。」詹江村指出，近期部分國民黨年輕意見領袖，對事件真相避而不談，甚至跟隨外界風向「意有所指」，背後真正目的，就是想要踹鄭麗文一腳。他認為，這已不只是基金會內部問題，而是一場黨主席延長賽。針對外界質疑330萬元現金流向不明，詹江村表示，款項是由王光慈轉交會計處理，也符合捐款者要求，最終用於尾牙與年終獎金發放，目前並無證據顯示款項被納入私人帳戶。至於有說法稱王光慈有意架空馬英九，詹江村則直言，是周美青擔憂馬英九的身體狀況，才不讓先生參加尾牙；而金溥聰也是因同樣理由，所以沒讓馬英九出席記者會。最後，詹江村更痛批，這些都攤在陽光下，別人藉由修理王光慈來修理蕭旭岑，身為黨的民意代表，卻藉由修理蕭旭岑來修理鄭麗文，不敢捍衛也就算了，有些人甚至還刻意陰陽怪氣、若有所指，如果身為民意代表沒有中心思想，何來政治理念？