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第一線荷爾蒙治療恐產生「抗藥性」 精準治療兼顧存活期、生活品質

台灣邁入超高齡社會，有「熟男隱形殺手」之稱的攝護腺癌男性威脅正持續擴大，台灣每年新增近萬名攝護腺癌患者初診斷、即為第四期遠端轉移的比例近3成，相較美國晚期發現率僅約8%，台灣的晚期確診率竟是美國的3.5倍，先前歐洲一份研究顯示，「常規篩檢」能有效降低攝護腺癌死亡率達13%至27%以上。要扭轉高達3.5倍的晚期確診劣勢，唯有從源頭把關！台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，針對50歲以上男性、具家族史者提前至45歲推動「攝護腺癌精準篩檢」，先前歐洲一份逾20年的大型研究（ERSPC）指出，常規篩檢能有效降低攝護腺癌死亡率達13%至27%以上。查岱龍說，美國2022年研究指出，長期未篩檢率每增加10%，轉移性攝護腺癌發生率將增加11%；透過前端及早介入，能有效減輕疾病惡化後對家庭與醫療體系帶來沉重負擔。查岱龍提到，晚期確診的治療難度高、病友預後較差，嚴重影響晚年生活，因此如何及早發現並積極治療也成為重要課題。「精準篩檢」配套提升早期治療的機會。查岱龍說，透過PSA攝護腺特異抗原抽血進行初篩後，若數值落在灰色地帶，再搭配PHI攝護腺健康指數進行精準的風險評估；最後才針對高風險群進行病理切片確診。泌尿腫瘤委員會主任委員吳俊德指出，晚期病友在接受第一線荷爾蒙治療（ADT）一段時間後，癌細胞通常會產生抗藥性，病程進入「轉移性去勢抗性攝護腺癌」階段，此時血液中PSA指數會再度上升。面對疾病惡化警訊，許多病患與家屬常感到徬徨無助，擔憂年邁長者大多只能接受化學治療無法承受其副作用。吳俊德說明，化學治療是目前的標準治療，具備確切的效果；然而對於高齡或體弱長者，隨著現代精準醫療科技進步，醫療團隊逐漸發展出多元治療的方式。「如今的攝護腺癌治療，高度仰賴多專科團隊的跨科聯手合作。」吳建德說明，泌尿科醫師可藉由影像生物標記，或是基因檢測為病友精準判讀疾病特徵。醫師說，臨床數據顯示，高達近9成的轉移性去勢抗性攝護腺癌病友，其癌細胞表面具備「攝護腺特異性膜抗原PSMA」的表現。吳俊德說，換言之，絕大多數一線卡關的病友，都有機會找到專屬的精準治療，達到兼顧延長存活期與生活品質的雙重治療目標。