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網笑「被黑衣組織處理了？」 揭密串流上架的版權內幕

▲Netflix 上的《名偵探柯南》在第 7 季播完後，直接跳級上架第 31 季，中間整整消失了 23 季。（圖／翻攝Netflix）

▲面對串流平台「頭尾各買一部分」的跳級操作，想補齊中間進度的粉絲只能前往其他動漫平台尋找真相。（圖／Netflix）

國民級推理動畫《名偵探柯南》，近日在影音串流平台 Netflix 上架了最新季度，原本是件令人振奮的好消息，不料點開選單後，結果讓人傻眼。平台在播完早期的第7季後，選單竟直接跳到最新的「第31季」，中間整整23個季度憑空消失，奇特的操作引發網路熱烈討論，直說「真相只有一個，但中間的集數沒有。」「好消息是柯南第31季在 Netflix 開播了，但壞消息是8到30季直接被跳過」粉絲無奈大喊「想一次補完就這麼難嗎？」，《名偵探柯南》本次上串流，這種跳躍式上架邏輯讓網友留言調侃「這中間的23季大概是中了毒藥縮小到看不見」，也有人笑稱直接從白羅咖啡廳早期的案件跳到最新進度，柯南雖然還是小學生，但手上的工具換成智慧型手機了。事實上，長壽動畫在各大串流平台上出現「集數斷層」或「跳級上架」的現象行之有年，對串流平台而言，一口氣買下幾百集甚至上千集的舊進度，不僅版權費極其驚人，且投資報酬率並不高。背後更牽涉到複雜的版權代理，像《名偵探柯南》這類長壽連載作品，海外播映權往往分散在不同代理商手中，甚至會分批、分年份釋出。若第8至30季的版權在台灣市場由其他電視台或串流平台簽下獨家或優先播映，Netflix 在合約限制下便無法同時上架。相反地，最新一季具備最高的時事討論度與吸睛效應，能有效吸引想追最新進度的觀眾，因此平台常採取先搶最新流量、舊作只保留早期經典的「包裹式」買法，這也導致本次上架串流，剛好漏掉了中間的區間，想補完進度，粉絲只能化身偵探在其他平台尋找真相了。