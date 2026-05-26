台灣人竟然也有被讚「自帶香氣」的這天！過往大眾總認為日本女性自帶甜美香氣，然而近期一名日本女網友在社群平台 Threads 上的發文卻打破了這個刻板印象。她好奇詢問，為何許多台灣人身上總圍繞著一種自然、舒服，且「不像香水」的獨特神祕味道？貼文一出立刻引發台灣網友熱烈討論，更意外揭曉了代表台灣特色的兩大「香氛氣味來源」。
台灣人身上香香的？日本妹發震撼尋香文
有日本女網友在社群 Threads 發出罕見的台灣「尋香文」，她表示：「台灣人是不是很多人身上都有種很好聞的味道？不是一般香水那種香味，感覺更自然、很舒服」，但上網搜尋卻怎麼也找不到答案，感覺像是台灣特有的隱藏版香水，因此希望能得到台灣人視角的解答。
貼文曝光後，立刻讓大批台灣人不敢置信，因為夏天的台灣公共場所中，最容易聞到的就是汗水味，於是留言處開始紛紛留言自嘲：「這篇文的台灣、日本是不是寫反了XD」、「通常台灣人才覺得日本人比較香」、「台灣夏天都是汗臭味吧」。
揭密台灣特殊香味！最多人公認「2 大氣味來源」
此外，也有不少台灣網友還是認真幫忙尋找氣味來源，最初分析，應該是台灣女性身上那種自然的香氣，極有可能是來自日常使用的洗護髮產品、身體乳液，或是家裡開啟的室內芳香，隨著體溫散發才顯得格外舒服。
此外，還有更多人一致認同，日本妹來台灣聞到的香氣，極有可能是芳香品牌「熊寶貝」的氣味，尤其是藍色經典款的使用者最多，原PO很可能是在不同地點聞到幾次之後產生了記憶點。
另一款被點名的則是跨越世紀的「明星花露水」，帶有獨特茉莉與玫瑰調性的木質香氣，較容易出現在長輩身上，但其高辨識度也堪稱最具代表性的台灣經典香氣之一。
經過許多台灣網友熱心分析後，日本妹於貼文留言致謝，也認為柔軟精與花露水的可能性確實很高，決定在6月飛到台灣來旅遊時，會嘗試看看各種商品，將聞到的台灣特殊香氣找到。
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有日本女網友在社群 Threads 發出罕見的台灣「尋香文」，她表示：「台灣人是不是很多人身上都有種很好聞的味道？不是一般香水那種香味，感覺更自然、很舒服」，但上網搜尋卻怎麼也找不到答案，感覺像是台灣特有的隱藏版香水，因此希望能得到台灣人視角的解答。
貼文曝光後，立刻讓大批台灣人不敢置信，因為夏天的台灣公共場所中，最容易聞到的就是汗水味，於是留言處開始紛紛留言自嘲：「這篇文的台灣、日本是不是寫反了XD」、「通常台灣人才覺得日本人比較香」、「台灣夏天都是汗臭味吧」。
此外，也有不少台灣網友還是認真幫忙尋找氣味來源，最初分析，應該是台灣女性身上那種自然的香氣，極有可能是來自日常使用的洗護髮產品、身體乳液，或是家裡開啟的室內芳香，隨著體溫散發才顯得格外舒服。
此外，還有更多人一致認同，日本妹來台灣聞到的香氣，極有可能是芳香品牌「熊寶貝」的氣味，尤其是藍色經典款的使用者最多，原PO很可能是在不同地點聞到幾次之後產生了記憶點。
另一款被點名的則是跨越世紀的「明星花露水」，帶有獨特茉莉與玫瑰調性的木質香氣，較容易出現在長輩身上，但其高辨識度也堪稱最具代表性的台灣經典香氣之一。