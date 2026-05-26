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台北某旅行團25日入住台糖長榮酒店，其中9女3男從昨晚陸續出現上吐下瀉，疑似食物中毒，今早8時左右陸續就醫，11點均已離院。台南市衛生局現已派員到飯店稽查自助餐食材外，後續仍待進一步調查釐清確切發病時間以及造成上吐下瀉的禍首。衛生局於26日12時30分接獲醫院通報疑似食品中毒案件。臺北市一旅行團共88人，包括84名遊客、2名導遊及2名司機，於115年5月24日至26日前往臺東及臺南旅遊。該旅行團於115年5月25日午餐食用臺東當地提供之便當，餐點於當日上午6時10分取餐後，以保溫袋保存，包括雞腿便當60個、排骨便當34個及素食便當4個，並於中午食用。同日晚間則至長榮桂冠酒店「吃遍天下自助餐廳」用餐。自115年5月25日中午12時起至115年5月26日上午7時止，陸續有人出現腹脹、胃痛、嘔吐及腹瀉等症狀。115年5月26日上午8時55分，共13人因嘔吐、腹瀉等不適症狀前往醫院就醫並通報疑似食品中毒案件，並已留存人體檢體3套送驗。經疫調進一步查明，13名就醫團員中，有2名於5月25日前往台南市台糖長榮酒店用餐前即已出現腸胃不適症狀，其中1名於5月25日12時即出現腸胃不適及脹氣情形，另1名於5月25日17時出現腸胃不適症狀。另5月25日19時同時段於該餐廳用餐之總人數為205人，除上述13名發病個案外，目前尚未接獲其他同餐民眾有身體不適情形。衛生局接獲醫院通報後，立即於今天下午前往現場進行作業環境稽查。查核發現現場環境缺失，包括冷凍冰箱結霜及冷凍庫溫度紀錄未達攝氏負18度以下等情形，已責請業者限期改善，屆期將再行複查，倘複查不合格，將依法處辦。另同步針對食餘檢體進行抽驗，共計12件，待檢驗結果釐清食品中毒之因果關係。衛生局局長李翠鳳提醒，夏季氣溫偏高，食品若保存或處理不當，容易滋生病原菌，食品業者及民眾應提高警覺，落實食品衛生管理，並確實遵守預防食品中毒「五要原則」，包括要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱及要注意保存溫度，共同維護食品安全。