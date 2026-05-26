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▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦公益捐血活動。(圖／記者黃守作攝，2026.05.26)

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦公益捐血活動，以紓解血荒。(圖／記者黃守作攝，2026.05.26)

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦捐血活動，吸引員工踴躍捐血，以紓解血荒。(圖／記者黃守作攝，2026.05.26)

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠於今(26)日，在該廠廣場，舉辦公益捐血活動，該廠副廠長林文祥率先挽袖捐血，以行動支持社會公益，做個快樂捐血人，期為社會公益盡一份心力，並紓解血荒。中油公司煉製事業部大林煉油廠公益捐血活動，在廠長許信豐呼籲捐血救人下，大林煉油廠副廠長林文祥率先挽袖捐血，吸引眾多熱血同仁、員眷、協力廠商員工，以及大林蒲地區鄉親熱情參與捐血活動，以實際行動關懷社會、守護生命。中油公司大林煉油廠廠長許信豐表示，身為國營企業的一員，除了穩定能源生產外，亦應積極投入社會公益活動，期盼透過多元公益活動回饋社會，同時也感謝辛苦的醫護人員及高雄捐血中心支援捐血車，才能讓活動順利圓滿，並期待往後更多人一同共襄盛舉，加入捐血的行列。許信豐說，血液是無法以科技製造取代的重要醫療資源，穩定血源對於病患治療與急救至關重要，而捐血不僅是助人的善行，更是企業關懷社會、實踐永績價值的重要具體行動，煉製事業部大林煉油廠希望鼓勵同仁以最簡單卻最有力量的方式回饋社會，讓愛心成為企業文化的一部分。許信豐指出，大林煉油廠為落實愛心公益、關懷社會，並善盡企業社會責任，乃舉辦此一公益捐血活動，在各主管號召下，吸引熱血油人、眷屬、在地居民一同響應捐血活動，不僅維持了血庫的穩定，也充分展現了大林煉油廠油人的愛心，期盼透過此次捐血活動，將溫暖傳遞給更多需要幫助的人，為社會公益盡一份心力。