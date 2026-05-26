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馬英九基金會內鬨持續延燒，如今傳出前總統馬英九曾對前執行長王光慈掐脖，王光慈甚至對馬英九下跪磕頭，因而罹患重度憂鬱症並曾兩度尋短。對此民進黨立委吳沛憶表示，基金會法人登記在新北，辦公室設在台北，呼籲雙北勞動局應該介入調查釐清，並提供被害人王光慈保護。過去民進黨也曾發生過職場性騷案件，當時北市勞動部立即啟動調查並開罰90萬，「我們都支持」，強調有違法的事情就應該調查釐清，並提供被害人保護。吳沛憶表示，金錢上面是否侵佔或背信，交由法律來釐清，但當中有沒有涉及職場霸凌，這點公權力應該介入。連國民黨李德維都說確有職場霸凌的情事發生，像是傳出王光慈是否被逼要下跪磕頭，或被掐脖子等，李德維也說有看過就醫記錄。吳沛憶指出，職場霸凌跟性騷擾都是零容忍，公權力、政府機關有責任要釐清，馬英九基金會目前法人登記應該是在新北，辦公室是設在台北，勞動局要介入勞檢調查，是不是確有情事，對於馬辦相關爭議，因王光慈是領有薪水的馬英九基金會職員，地方政府勞動局都要去提供相關的幫助跟保護。吳沛憶提到，民進黨過去也曾傳出性騷擾案件，當時北市勞動局立刻啟動調查，那自己也是全力支持，無論是性騷還是職場霸凌，這不分顏色，任何政黨與政治立場在法律面前都是平等，公權力應該一視同仁對待。吳沛憶也回憶，後來民進黨被勞動局開罰90萬，「我們都支持」，強調有違法的事情就應該調查釐清，並提供被害人保護。重申如果確實設有職場霸凌，新北或台北勞動局應該要趕快開始啟動調查。