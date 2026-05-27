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2016年出道的國民限定女團 I.O.I 正式迎來出道十週年紀念，大眾的目光再次聚焦在團員們各自精彩的演藝現狀。在激烈競爭的演藝圈中，從愛豆跨足戲劇圈的幾位成員皆走出了屬於自己的璀璨花路。其中被粉絲稱為「God 世正」的金世正，當年因為在選秀排名儀式上感性對媽媽喊話「以後只讓您走花路」，從而讓「一起走花路吧」這句話爆紅並廣為人知，成為流行至今的祝福語。10年過去，金世正憑藉富有感染力的演技，成功轉型演員。選秀節目時期，金世正就以歌唱實力與豪爽直率的性格圈粉無數，雖然最終以第二名之姿風光出道，但不少業界人士與觀眾都公認，若單純以韓國國內的國民度與大眾好感度而言，她絕對具備第一名的超強人氣和國民度。她的個人歌手生涯同樣耀眼，曾憑藉神曲《花路》橫掃各大音源榜並奪得音樂節目冠軍。2017年她首度轉戰演員領域便直接扛下青春校園劇《學校2017》的女主角大任，雖然當時本地收視率表現未如預期，但在劇中展現的經典撒嬌名場面迅速在海內外社群爆紅，更順利抱走電視台的年度女子新人獎。在成功敲開演員大門後，金世正不斷挑戰自我、拓寬戲路。在接演結合音樂與懸疑元素的《讓我聆聽你的歌》後，她在2020年迎來了演藝生涯的重大爆發，在超人氣漫改驅魔劇《驅魔麵館》中徹底顛覆過往甜美、溫暖的螢幕形象，飾演一名外冷內熱、擁有敏銳感應能力的驅魔人。她在劇中展現出大量俐落且高難度的近身打鬥動作，不僅令觀眾耳目一新，大結局更一舉衝破雙位數收視率，刷新了電視台建台以來的歷史最高收視紀錄，成功為自己贏得了新一代動作片女星的封號。兩年後金世正重回擅長的喜劇領域，以辦公室戀情劇《社內相親》中，和安孝燮的「始祖鳥CP」獲得高人氣。她在劇中完美切換平凡上班族與美艷替身相親女的雙重身份，爆笑又自然的喜劇節奏與男女主角間強烈的火花，成為當年度的超級黑馬，韓國在地收視率從首播一路飆升至雙倍以上。更連續數週霸榜國際影音平台全球非英語節目排行榜前三名，將她的演員事業送上高峰，一舉奠定了浪漫喜劇女王的地位。即便之後的職人劇《今日的網漫》與驅魔續集《驅魔麵館2：全面回擊》遭遇了收視率起伏的考驗，金世正依然保持著高水準的演技輸出。在回歸拿手愛情喜劇《酒醉羅曼史》展現收放自如的魅力後，她更在近期的跨年奇幻古裝大劇《月亮在江邊流淌》中再度突破極限。首度挑戰古裝正劇的她，不僅要完美駕馭優雅端莊的古典扮相，更必須在一生一死的靈魂互換劇情中，精準分飾三種截然不同的精神狀態，爆發性的眼神轉換與具有層次的內心戲大獲好評。