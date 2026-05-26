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韓團SUPER JUNIOR（SJ）隊長利特驚傳發生追撞車禍，他今（26）日透過付費通訊平台透露，昨天開車時遭後方車輛疲勞駕駛撞上，讓他無奈表示：「現在全身都在痛。」不過比起這次追撞，更多老粉瞬間想到2007年那場震驚亞洲的「死亡翻車事故」，當時利特、圭賢傷得尤其重，尤其是圭賢更是直接被拋出車外差點喪命。2007年4月19日凌晨，利特、圭賢、銀赫、神童在結束廣播節目後搭乘保母車返家，途中經紀人疲勞駕駛，導致車輛失控高速撞上護欄，整台車當場翻覆。其中傷勢最嚴重的是當時19歲的圭賢，他整個人被甩出車外約30公尺，肋骨斷裂刺穿肺部，胸腔大量出血，送醫時已陷入失血性休克，情況一度危急到醫師向家屬表示存活率僅有10%。更令人鼻酸的是，醫生當時為了保命，建議直接在頸部氣切插管，但圭賢父親擔心會傷害聲帶、斷送兒子的歌手夢，因此堅持改採更高風險的「腋下插管」手術，最後歷經長時間搶救，才終於將他從鬼門關救回來。而利特當時同樣傷勢驚人，額頭嚴重撕裂、全身縫了超過170針，手術長達3小時，即使自己滿臉鮮血、玻璃碎片插進皮膚，他看到救護人員後仍強撐意識大喊：「我沒事，圭賢很痛，先救圭賢！」而神童、銀赫則因為坐在車的另一側，只受到輕傷，不過目睹全程的神童，過去也曾在節目中坦言，那場車禍對他造成極大心理陰影，「直到現在還是會突然想起來，很感謝圭賢活下來了。」如今利特再度傳出車禍消息，也讓不少粉絲湧入留言區替他祈福：「SJ真的經歷太多了」、「希望哥哥平安健康」、「拜託這次只是小擦撞，不要再嚇大家了。」而他的公司SM娛樂目前尚未回應事故情況與利特目前傷勢，詳細狀況仍有待官方說明。