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日本真人電影票房冠軍《別離無恙》在日本上映後狂掃46億日圓（約台幣9.2億元）票房，更獲得日本電影評價網站4.3星高分口碑，電影即將於5月29日全台上映。日前舉辦首映活動時，飾演生命禮儀師「漆原禮二」的Snow Man成員目黑蓮因行程衝突無法親自到場，仍特地提前錄製影片向觀眾致意，暖喊能活著是個奇蹟，「希望這部作品能陪伴大家度過重要的人生時刻。」而現場也公開多段催淚片段，不少觀眾看完後當場淚崩，直呼後勁超強。目黑蓮在《別離無恙》中飾演生命禮儀師「漆原」，先前因為海外的拍攝工作而缺席《別離無恙》的上映首日的影人場活動，但他還特別準備了一封信要給到場的觀眾和演員們，目黑蓮在信中表示參與《別離無恙》，最大的感觸是生命的寶貴與現在能活著是個奇蹟，「在遇見這部作品前，我就曾思考過『死後會變得如何呢？』、『若有死後世界，我想和珍愛的人約好再次見面的場所』。死亡給人一種非現實的印象，但其實對所有人而言是現實的，無人能逃避。正因如此，當自己或是他人在和珍愛的人道別時，如果能抱持一點能削弱悲傷的希望的話，或許就能稍微獲得救贖吧」。在《神隱少女》中為「湯婆婆・錢婆婆」角色配音的知名演員夏木麻里，這次在《別離無恙》中飾演濱邊美波的祖母，夏木麻里戲外也對濱邊美波讚譽有加，她表示：「濱邊演員在拍攝現場時，即使面對導演十分困難的指示，她仍會說：『好的！』接著就達成導演的要求，我心想她真是個天才呢，也理解她大受歡迎的原因了！這是我第一次和她合作，身為女演員的她真的很棒！」對於夏木麻里的讚賞，濱邊美波害羞的說：「真的非常感謝！我非常喜歡飾演祖母的夏木前輩和飾演母親的永作前輩，能和她們飾演一家人真的很開心，我也從拍戲空檔時和她們的對話中學到很多！」濱邊美波也大讚這次首度合作的目黑蓮，她表示：「謝謝目黑演員特地從加拿大傳來這麼棒的信。真的從目黑演員的信中感受到目黑演員真摯的個性，且觀眾們也能從他所飾演的『漆原』一角，感受到他那樣的性格！」《別離無恙》改編自日本作家長月天音榮獲「小學館文庫小說獎」大獎之作，由三木孝浩導演執導，濱邊美波、目黑蓮主演，故事以動人又溫暖的劇情，加上演員們精湛的演技，帶領觀眾走完一趟趟珍貴的生死離別之旅。《別離無恙》講述求職頻碰壁的清水美空（濱邊美波 飾），有著「能聽到逝者的聲音」的祕密，後來她迎來了改變命運的邂逅。發現了美空的特殊能力的生命禮儀師漆原禮二（目黑蓮 飾），邀請她從事生命禮儀師一職。進入生命禮儀公司「坂東會館」實習的美空，與漆原搭檔工作，透過處理各種家庭的喪葬儀式，她開始思考什麼樣的葬禮才能撫平遺族的傷痛，又能讓逝者安心。