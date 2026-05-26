我是廣告 請繼續往下閱讀

▲明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）雖在西決首戰回歸，但近日又進入傷兵名單。（圖／美聯社／達志影像）

奧克拉荷馬雷霆隊於台灣時間昨（25）日於西決G4以82：103慘敗聖安東尼奧馬刺隊，系列賽遭追成2比2平手。雷霆明星長人霍姆格倫（Chet Holmgren）遭馬刺「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）強力防死僅得10分，不如此前對上湖人的壓制力。然而，不僅霍姆格倫受制，連蟬聯年度MVP的雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）命中率也慘跌，他賽後陷入苦思，表示或許試著在底線防守盲區（Dunker spot）或拉開空間時，更常餵球給霍姆格倫，避免陷入禁區劣勢。西區決賽第四戰，雷霆作客聖安東尼奧卻遭到無情痛擊。陣中禁區24歲新星霍姆格倫（Chet Holmgren）此役雖然抓下全隊最高的9籃板，但進攻端完全被馬刺的防守怪物文班亞馬（Victor Wembanyama）籠罩，全場僅進帳10分，寫下今年季後賽次低表現。據統計，霍姆葛倫在上一輪橫掃湖人時還能肆虐禁區、轟下場均20分、9.8個籃板；但進入西決面對馬刺的四場比賽，場均暴跌至11.3分、6籃板，每場出手次數更被壓縮到僅剩8次。面對馬刺禁區的攻防統治力，這位雷霆神塔在兩分球與外線的命中率皆探至生涯低谷。雷霆不僅陣中大腸人熄火，剛蟬聯年度MVP的當家巨星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）面對馬刺極具針對性的防守絞殺，他在本輪系列賽投籃命中率滑落至慘不忍睹的39.2%，與他例行賽寫下的生涯新高55.3%判若兩人。賽後亞歷山大被媒體問及該如何協助霍姆格倫擺脫「斑馬」的防守陰霾？他罕見沉默思索了幾秒鐘，接著沉重開口，「切特在場上其實很好找，我們之後必須試著在底線防守盲區（Dunker spot）或拉開空間時，更常餵球給他，讓他可以發揮進攻天賦。」不過當時慘遭血洗的SGA表示，「我現在才剛打完比賽，腦袋還沒有精確的藍圖，但回去看過比賽畫面後，我們絕對會找出方法。」美媒《SI》報導指出，霍姆格倫的迷航固然致命，但雷霆真正致命的重傷是陣容深度的崩盤。加上陣中防守大閘傑倫·威廉斯（Jalen Williams）再度因傷缺陣，輪替主力阿傑·米契爾（Ajay Mitchell）也高掛免戰牌，讓原本以兵多將廣著稱的雷霆一夕之間板凳見底。當雷霆失去了一位上賽季入選全NBA最佳陣容與最佳防守陣容的威廉斯，這讓攻防重擔全數壓在亞歷山大與霍姆格倫肩上。雷霆將在明台灣時間（27）日，於主場與馬刺展開關鍵第五戰的聽牌對決，考驗著身為西區頭號種子的雷霆，能否在逆境中扭轉戰術頹勢。