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黃光芹火力全開 蔡壁如台語俗諺笑翻全場

談退黨潮與黨內文化 蔡壁如：朋友要多、敵人要少

知名媒體人黃光芹22日主持網路節目時，因疑似遭「小草」留言洗版，突然連番怒轟台灣民眾黨主席黃國昌長達半小時，引發外界熱議。前立委蔡壁如今天上黃光芹節目時，不僅笑稱對方「最近戰力滿滿」，還以一句台語俗諺「惹熊惹虎，不要惹到恰查某」替節目增添不少火藥味與笑料。她也透露，在爭取參選彰化縣長前曾向盧秀燕請益，對方建議她在做決定前「多聽聽地方的聲音」。黃光芹日前在節目中大爆料，指黃國昌曾向前台中紅派大老、前台中縣長廖了以表示，願意讓民眾黨8席立委供其運用，但遭廖了以婉拒。黃國昌事後則回應「事情的來龍去脈不是她說的那樣子，我跟廖了以沒什麼直接接觸」。蔡壁如今（26）日一開場便笑稱黃光芹「最近戰力滿滿」，還表示「我可以為黨講一句話嗎？」黃光芹立刻回「你不要多嘴！」沒想到蔡壁如接著卻冒出台語俗諺「惹熊惹虎，不要惹到恰查某」，讓黃光芹當場笑回「就有人出書啊！封面剛好是向光而行，我看到那個光就皮皮挫」，再度暗酸黃國昌。談到彰化縣長布局，蔡壁如坦言，不少支持者擔憂民眾黨若年底選情失利，恐面臨泡沫化危機，因此即使過去對她有所批評的人，如今也開始認為「只要有人願意出來戰，就是一個機會」。她直言「以前臉書都是罵我的人，這次反而不一樣」。面對近來民眾黨接連出現退黨風波，蔡壁如認為，問題核心在「缺乏溝通」以及黨內盛行的「放話文化」。她也安慰黃光芹別太動怒，笑稱「網路上長期被霸凌的人是我耶」！並表示政治人物本就該勇敢接受批評，但也強調應有底線，「大家都是人生父母養的，不可以人身攻擊，也不要攻擊我的家人」。蔡壁如進一步以楊寶楨事件為例指出，黃國昌曾形容楊寶楨「很少看到有人是用嘴巴參選的」，讓黃光芹不滿反嗆黃「還不是用嘴選舉」。她認為，與其隔空放話，不如高層主動與年輕黨員面對面溝通，「把年輕人找來喝咖啡，把事情說開不就得了」。她也提到李有宜與周曉芸捲入三重、蘆洲區議員提名及退黨爭議，認為很多事若能坐下來講清楚，就不至於演變成衝突。蔡壁如感慨，「是不是還太年輕，只要黨不提名你或不順你意，就要退黨」，並強調政治圈低頭不見抬頭見，「朋友要多、敵人要少」，即使離開政黨，也沒必要惡言相向。她最後更自嘲，「我臉書常常被人家霸凌，如果這樣就要退黨，我都不知道退幾次了！」