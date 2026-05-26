我是廣告 請繼續往下閱讀

Anne Hathaway has revealed on a New York Times podcast that she was legally blind in one eye for nearly a decade after developing an early-onset cataract in her 30s.



The actress said surgery at 40 restored her vision, describing the result as a “miracle” after years of silently… pic.twitter.com/ZKFYwS0Tjs



— The Project (@theprojecttv) May 26, 2026

好萊塢巨星安海瑟薇（Anne Hathaway）近期新片《穿著Prada的惡魔2》上映，她接受《紐約時報》PODCAST訪問時突然自爆，原來在30歲到40歲這十年間，左眼一度退化到幾近看不見的狀態。安海瑟薇表示，她在40歲下定決心動手術，才成功挽救即將失明的危機。如今重新看清世界的她表示：「直到終於能看清完整的色彩光譜時，我才意識到自己之前的視力到底有多糟糕，現在每天早上醒來能這樣看世界，這本身就是一個奇蹟。」安海瑟薇的代表作之一是《穿著Prada的惡魔》，該片在2006年上映，而她於1982年11月出生，拍攝期間正值23歲，推算起來拍攝該片時還沒發病。現年43歲的安海瑟薇表示，發病時幾乎是摧毀了她的左眼視力，也重創了她的心理健康，「它對我的視力影響太大，大到我的左眼基本上已經到了『法定失明』（幾乎看不見，但不是全盲）的程度，最後我不得不動手術。」根據梅約醫學中心（Mayo Clinic）的說法，「白內障引起的視線模糊，會讓人難以閱讀、夜間開車，甚至連朋友臉上的表情都看不清楚。」醫學界常將這種疾病的視覺感受，形容為「透過毛玻璃或濃霧瀰漫的窗戶看世界」。安海瑟薇表示，這種長期的黑暗與模糊其實一直在嚴重消耗她的神經系統，讓她身心俱疲，好在靠著手術讓她重獲新生。除了曾有的失明危機，安海瑟薇在近日接受《Elle》雜誌專訪時，也對外傳她做了整形拉皮手術做了說明。由於她之前在奧斯卡典禮現身時，面部看起來非常緊緻、有型，外界認為她應該是有「進場維修」，但她解釋，她其實是在頭髮裡藏了兩條隱形編髮，才出現像拉皮一樣的緊緻拉提效果，實際上根本沒有動刀。