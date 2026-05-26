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中華職棒中信兄弟今（26）日作出洋將異動，宣布註銷洋投黎克（Nick Nelson），改註冊新洋投菲力士（Felix Pena），以黎克本季的成績來看，註冊有實績的菲力士可以算是戰力升級。兄弟上半季淘汰指數僅剩下8，逆襲奪冠機會不高，但仍要替下半季做準備，而關鍵仍在團隊打擊，目前團隊打擊率、得點圈打擊率都是聯盟倒數，接下來22戰除了力爭上游，更要想辦法找回好的打擊狀態。兄弟今日因傷勢考量註銷洋投黎克，改註冊洋投菲力士，若以投手整體戰力來看，可以算是升級，黎克過去5場先發，僅1場繳出6局失2分的優質先發，以洋投的標準來評斷，是不及格的數字。菲力士去年效力獅隊，21場先發繳出15場優質先發內容，整季奪下10勝3敗，防禦率1.91。截至今日，兄弟上半季先發投手部門防禦率3.81，為各隊最差，菲力士的加入，或許能替兄弟先發輪值帶來不小的助力，菲力士，本季在二軍出賽4場，拿下1勝1敗，投19局失11分（8責失分），防禦率3.79。值得一提的是，雖然兄弟先發投手群防禦率偏高，但23場優質先發為各隊最多，領先味全龍22場、台鋼雄鷹21場。兄弟目前註冊的4洋投分別是羅戈（Nivaldo Rodriguez） 、德保拉（Jose De Paula）、勝騎士（Mario Sanchez）、菲力士，二軍還有馬奎爾（Angel Macuare）與陶樂（Kyle Tyler）。馬奎爾目前在二軍出賽8場僅1場先發，投11局失5分，防禦率4.09，陶樂在二軍出賽5場（2場先發），投8局失12分（5責失分），防禦率5.63。不過本季兄弟的罩門還是在打擊端，截至今日賽前，兄弟打擊率2成36，僅贏過樂天桃猿的2成30，得點圈打擊率僅2成10，排名聯盟墊底，顯示得分效率不佳。兄弟目前上半季淘汰指數剩下8，要逆襲奪冠的機率非常低，接下來的22場比賽，兄弟除了要力爭上游，還要找回沈睡已久的打擊。