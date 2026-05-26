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針對口袋證券今（26）日也傳出用戶無法進行交易委託「買的進來賣不出去」，系統跳出「暫停上市交易委託」。金管會表示，口袋證券不是系統當機，而是每日申報買超額度超過上限，證交所依規定停止輸入作業，導致客戶無法進行股票委託作業，證交所將針對口袋證券未妥適控管客戶下單額度進行查核，若有違反內控等缺失，最重可處200萬元違約金。金管會證期局副局長黃厚銘說明，今日口袋證券不是系統當機，而是每天可申報買賣額度上限47.7億元已滿，今日上午9點40分委託買賣金額達61.39億元，已超過上限，因此依規定停止輸入作業，因此無法為客戶代為進行委託作業。至於券商每日申報買賣總金額不得超過可動用資金淨額的20倍，證交所就可以停止輸入買賣申報，但若券商淨值低於實收資本額、還高於實收資本額1/2，倍數就會調降為10倍，口袋證券淨值低於實收資本額、但還在1/2以上，因此，每日申報買賣總金額為資金淨額的10倍，計算出來就是47.7億元。黃厚銘表示，券商應該都清楚自己的額度，為何會超過上限，是否違反風險控制放任超限？很顯然口袋證券不該超過上限，風控是否有缺失，證交所將進行查核，後續證交所依規定辦理，若未妥適控管客戶下單額度，導致今日累計申報委託買賣總金額超出證交所規定上限，證交所除要求限期改善，並可視情節輕重，最高課200萬元的違約金，金管會也會了解後續影響，要求口袋證券妥善處理客訴，保障投資人權益。