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馬英九基金會內鬥風波，三人小組李德維公開馬以南傳給前國安會秘書長金溥聰的簡訊，內容提到要金溥聰「停止挾持馬英九，否則不如透過法律宣告他有病。」醫師沈政男在YouTube頻道獻策，在精神鑑定與輔助宣告裁定出爐前的空窗期，利害關係人應儘速向法院申請「暫時處分」，以保護馬英九利益為由限制行動，若暫時處分成立，金溥聰在未經家屬同意下，將無法帶馬英九露面、安排記者會或進行訴訟，同時呼籲加快鑑定與裁定流程，主治醫師也應主動致電金溥聰，勸導馬英九目前不宜過度公開露面。金溥聰不顧家屬反對、堅稱馬英九病情沒那麼嚴重且堅持提告，沈政男分析，這極可能符合臨床常見的「天邊孝子症候群」。此症候群通常發生在偶爾探視、未日夜陪伴的親友身上，因未實際承擔照顧責任，潛意識中產生罪惡感；為了抵銷這份內疚，這類親友往往會擺出高姿態，挑剔、指責日夜照顧的家屬「照顧得也不怎麼樣」，甚至產生認為「唯有自己介入才能拯救病人」的救世主情結與自戀需求。他認為，金溥聰雖非家屬但與馬英九情同兄弟，硬要出來開記者會的心理動機相當值得推敲。沈政男指出，失智照顧的核心在於「照顧者的情緒與家庭網絡」，這需要融合精神科與家庭諮商的介入。當長者出現嚴重的心理行為症狀時，家庭成員常因照顧意見不合而爆發衝突，甚至外籍看護、遠方親友都會因自戀需求或嫉妒心理而互相指責；此時若要對付偶爾探視卻意見一堆的人，最直接的方式就是用「不然你來照顧」堵其口。