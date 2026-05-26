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▲台積電董事長魏哲家及其高層在三六食府與輝達執行長黃仁勳餐敘。（圖╱記者朱永強攝）

輝達執行長黃仁勳今（26）日訪台來到第四天，晚間他與台積電董事長魏哲家及高層餐敘，再度選擇位在師大路巷弄內，他的私廚愛店「三六食府」，現場觀察，台積高層如侯永清、米玉傑、秦永沛、張曉強都到場，而，從台積電轉赴輝達任職的輝達台灣WWFO副總裁李文如也赫然出現在餐廳，一同共進晚餐。黃仁勳今日晚間與台積電餐敘，出席高層名單包括：資深副總經理暨副共同營運長和資訊安全長侯永清、執行副總經理暨共同營運長米玉傑、執行副總經理暨共同營運長秦永沛、全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強、營運資深副總經理、研究發展組織平台研發資深副總經理吳顯揚及技術發展資深副總經理葉主輝。據了解，位於台北師大商圈巷弄內的「三六食府」是採預約制的私房餐廳，黃仁勳每次來台都對三六食府的滋味念念不忘，必訪該店大啖美食，他曾在受訪時表示，特別喜愛店內招牌菜如「花膠火瞳砂鍋雞湯」、「香酥芋泥鴨」等。而「三六食府」的主廚承襲過往7、80年代政商名流雲集、來來飯店「湘園」的私房手路菜，搬遷後改為中菜私廚餐廳，菜單也從川、湘料理，延伸至蘇浙滬粵與京菜，涵括宴會大菜到家常小炒、南北菜系、融合東西，選擇多樣。同時，也在去年第四屆的500盤美食評鑑中，獲得評審團四盤肯定，除「花膠火瞳砂鍋雞湯」、「香酥芋泥鴨」以外，還有「芝麻脆鱔」入選，並獲選特別獎中的「經典老店傳承獎」。