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麥當勞今起漲價！套餐貴5元、早餐漲3元 2026最新調漲菜單價格

麥當勞2026最新調漲菜單價格：

麥當勞：買一送一年中慶優惠！M Point點數回饋8折

2864元：



5月27日至6月9日



◾️ 買一送一！ 勁辣香雞翅（2塊）、薯餅、焦糖奶茶（冰）、金選美式咖啡（冰／熱）、金選那堤（冰/熱）及碳酸飲料等指定人氣產品「買一送一」。



◾️ 買餐就送！ 購買指定餐組就送：中薯／4塊麥克雞塊／勁辣香雞翅／OREO冰炫風／麥香魚／麥香雞／麥脆雞腿（原味／辣味）等優惠。



◾️ 新品買一送一！ 加碼「西西里金選冰美式買一送一」、「捲捲薯條送33元小飲」等夏日新品優惠。



6月10日至6月16日



◾️麥當勞M Point點數回饋品項兌點全面8折優惠；新增麥香雞、麥香魚單點與套餐供選擇（主餐搭配中杯可樂＋中薯）。



▲麥當勞「買一送一」APP全球版年中慶優惠券開吃。（圖／麥當勞提供） 麥當勞新品開吃！聯名胡同燒肉漢堡、捲捲薯條、西西里咖啡



今5月27日起，麥當勞同步回歸秒殺神品與新品開賣！



聯名胡同燒肉炭燒秘醬漢堡！



◾️「炭燒秘醬安格斯牛肉堡」單點119元、經典套餐189元。



◾️「炭燒秘醬香烙雞腿堡」單點119元、經典套餐189元。



◾️「炭燒秘醬安格斯雙牛堡」單點159元、經典套餐229元。



◾️「炭燒風味秘醬麥克雞塊沾醬」單點10元。



◾️「炭燒秘醬捲捲薯條特餐」250元起：炭燒秘醬安格斯雙牛堡／炭燒秘醬安格斯牛肉堡／炭燒秘醬香烙雞腿堡（3選1）＋捲捲薯條＋4塊麥克雞塊＋38元飲品。



5月27日起，使用麥當勞APP指定優惠券購買「炭燒秘醬系列漢堡」任一超值全餐，即送「炭燒風味秘醬麥克雞塊沾醬」乙盒（數量有限，贈完為止）；凡購買麥當勞「炭燒秘醬系列漢堡」任一套餐，即送「胡同雙人套餐優惠券」乙張，憑券享優惠價1800元（原價2880元）。



▲麥當勞首度跨界聯名餐飲，胡同燒肉炭燒秘醬系列漢堡與炭燒風味秘醬麥克雞塊沾醬開吃。（圖／麥當勞提供） 秒殺捲捲薯條回歸！



◾️「捲捲薯條」單點66元，套餐加點優惠價59元，「捲捲薯條配餐」86元享捲捲薯條＋38元飲品。



◾️麥當勞歡樂送與外送平台「捲捲薯條好享餐」優惠189元起：「3份捲捲薯條＋2杯38元飲品」。



5月27日起，購買麥當勞經典套餐，加16元即可升級為捲捲薯條配餐。



▲麥當勞秒殺「捲捲薯條」回歸開賣。（圖／記者蕭涵云攝） 金選冰美式升級西西里咖啡！



◾️「西西里金選冰美式咖啡」大杯單點75元。



5月27日起至9月8日止（或售完為止），購買套餐飲料點選金選美式咖啡（冰）大杯，即可免費升級為「西西里金選冰美式咖啡-大杯」。



▲麥當勞升級版「西西里金選冰美式咖啡」開喝。（圖／麥當勞提供） 漢堡王：8盎司「雙層牛肉霸王饗宴」開吃！



漢堡王即日起到6月7日，霸氣推出「雙層牛肉霸王饗宴」活動，69折起優惠價開吃兩款重量級漢堡，一餐最高現省112元：



◾️「雙層皇家華堡＋4塊雞塊＋小薯＋中飲」259元



◾️「重磅培根雙層牛肉堡＋4塊雞塊＋小薯＋中飲」259元



漢堡王全門市（機場店／科技廠店／兒童樂園店除外）開賣，實際供應以門市庫存為準，售完為止。



▲漢堡王8盎司「雙層牛肉霸王饗宴」開吃。（圖／漢堡王提供）



麥當勞今（27）日起漲價，包括超值全餐、早餐套餐最多貴5元，部分點心及飲料價格漲3元，整體平均調幅1.3％，2026最新調漲菜單價格一次看。《NOWNEWS今日新聞》記者同步整理年中慶「買一送一」優惠券幫省錢，還有聯名胡同燒肉炭燒秘醬漢堡、捲捲薯條、西西里咖啡等新品開賣一覽。台灣麥當勞宣布漲價！官方表示，「考量整體營運策略」，將於，主餐單點價格不變。，主餐單點價格不變。，其餘產品價格不變。，其餘產品價格不變。麥當勞同步開跑年中慶優惠，5月27日至6月16日連續三週開吃，最高省下