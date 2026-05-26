我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣無人機產業面臨的四大挑戰

受到烏克蘭戰爭帶動，台灣的無人機出口正在迅速起飛，台灣企業正尋求在快速成長的全球無人飛行載具市場中力爭份額，外媒關注，台灣主要將無人機外銷給歐洲2國，但目前的產業發展也浮現了4項潛在挑戰。根據法新社報導，隨著全球各國政府面對日益加劇的衝突而提高國防支出，用於偵察與打擊的低成本無人機需求大增。作為這個競爭日益激烈產業中相對的新進者，台灣主打成為無人機與零組件生產的「亞洲樞紐」，並強調產品不含中國材料，也就是所謂的「非紅供應鏈」。然而，台灣的無人機價格可能比其中國競爭對手高出最多三倍，例如全球最大製造商DJI（大疆），大疆受益於其龐大的生產規模及人力壓低成本；儘管如此，由於俄羅斯全面入侵烏克蘭後，無人機被交戰雙方廣泛使用，需求因此上升，台灣企業的銷售額仍然大幅成長。此外，近年中國對無人機出口的限制，也為台灣企業帶來機會。這些台灣公司原本一直苦於無法在國內取得足夠訂單。台灣智庫科技、民主與社會研究中心（DSET）政策分析師李希希（Samara Duerr）表示，台灣光靠國內需求並不足夠。因此正在向國際市場拓展，以協助建立規模與累積經驗，讓它具備這種產能，並知道之後如何擁有快速增產能力。根據官方貿易數據顯示，今年前四個月，台灣無人機出口暴增至181,159架，幾乎是2025年同期的20倍，也超過去年全年總量。其中絕大多數出口至捷克，其次是波蘭。DSET認為，多數無人機是由慈善組織購買或提供資金，之後捐贈給烏克蘭。生產軍用與軍民兩用無人機的凌霄航太（AeroSoarX）董事長羅正方（Max Lo）表示，台灣企業必須向海外尋求市場，才能維持生存。儘管台灣正努力建立本土無人機產業，但由在野黨控制的立法院延宕預算，政府訂單未能同步跟上產業發展腳步。他分析，「如果沒有本地需求、政府支持或預算，我們要如何維持生產線？這就是我拜訪烏克蘭、拜訪波蘭的原因。我讓他們知道，我們有這個、有那個；我們仍然有可用的產能。」法新社指出，台灣的目標是在2030年前達到每月10萬架無人機的生產能力，高於先前設定的2028年前1萬5千架目標。經濟部產業發展署署長邱求慧表示，中國聲稱台灣是其領土一部分，而台灣希望能夠自行生產足夠的無人機，以抵禦中國可能的攻擊，同時像晶片產業一樣，嵌入全球無人機供應鏈。法新社進一步指出，由政府提出、同時，歐洲價值安全政策中心（European Values Center for Security Policy）台灣辦公室主任馬辛・耶熱夫斯基（Marcin Jerzewski）表示，即使很難質疑台灣的工業實力，但問題始終在於實際應用。也就是台灣無人機是否具備戰鬥準備能力？另一個問題是市場競爭力，，並以自己的產品大量進入市場。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（S. Rajaratnam School of International Studies）軍事專家柯林（Collin Koh）表示，無人機市場競爭「極其殘酷」，而且正在迅速升溫。台灣將必須找到自己的利基市場。烏克蘭智庫「蛇島研究所（Snake Island Institute）」分析師薩夫奇（Artur Savchii）表示，台灣能與中國競爭的領域，在於鋰離子電池等「微型零組件」，他認為這是台灣可以取代中國的地方，這會是一個龐大的合作領域。烏克蘭無人機公司The Fourth Law創辦人阿日紐克（Yaroslav Azhnyuk）表示，最終每個地區都在追求供應鏈的最大程度在地化。