《英雄聯盟》T1 戰隊打野 Oner 日前因未入選韓國亞運代表隊受到關注，日前 Oner 在 LCK 也首次公開談及此議題，他聲明「不會對名單提出申訴，更強調 Canyon 是非常優秀的選手，身為韓國人都應該好好為他們加油」，得體回應受到粉絲大讚。
2022年杭州亞運，韓國 LOL 國家隊打野由 Kanavi 擔綱，今年名古屋亞運，韓國電子競技協會在歷經多關選拔後，決定由 GENG 打野 Canyon 出征，相比於 Faker 第3次披上國家戰袍，Zeus、Keria 二度參加亞運，Gumayusi 首次入選，當年紅極一時的「ZOFGK」，Oner 成為唯一尚未參與國家隊的成員。
Oner 未入選的消息一出，眾多粉絲都希望戰隊方或本人能向韓國電競協會提出異議申請，不過 Oner 受訪表示，「名單公佈當下，大家很關心我，希望我對提出異議這個方式多加考慮，但我對提出異議這個過程，內心感覺不太舒坦，所以決定不提出申請。」
對於落選國家隊，Oner 認為「努力到在所有人眼中都毫無爭議、獲得大家支持的狀態下才被選上」才有意義。對於正選的 Canyon，Oner 也相當有風度的讚賞對方是相當優秀的選手，現階段好好替國家隊加油才最重要。
Oner 相關訪談曝光後，網友、粉絲大讚 Oner 是真男人，「超有肩膀的回應」、「這話也講得太得體」、「這就是為什麼 Oner 是生涯很成功的職業選手」、「本來就不用過度放大，能站職業舞台就已經不是一般人了」、「還得是O神，超扛壓」。
事實上，撇除參與國際賽取得佳績能夠減免韓國兵役，Oner 在2025年受訪就曾明確表達想替國家隊爭取榮譽，「我希望能將太極圖標誌掛在胸前，代表國家出賽，日後會不斷增強自己的實力，希望能爭取資格」；這段在 S15 世界賽之後的訪談內容，本次亞運名單公佈後，再次被粉絲挖出來回顧。
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對於落選國家隊，Oner 認為「努力到在所有人眼中都毫無爭議、獲得大家支持的狀態下才被選上」才有意義。對於正選的 Canyon，Oner 也相當有風度的讚賞對方是相當優秀的選手，現階段好好替國家隊加油才最重要。
事實上，撇除參與國際賽取得佳績能夠減免韓國兵役，Oner 在2025年受訪就曾明確表達想替國家隊爭取榮譽，「我希望能將太極圖標誌掛在胸前，代表國家出賽，日後會不斷增強自己的實力，希望能爭取資格」；這段在 S15 世界賽之後的訪談內容，本次亞運名單公佈後，再次被粉絲挖出來回顧。