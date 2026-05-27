楊洋、方逸倫在武俠大劇《雨霖鈴》中飾演「御貓」展昭以及「錦毛鼠」白玉堂，兩人在劇裡的互動受到討論，楊洋將喝醉的方逸倫扶回房中，方逸倫對他情意告白，「我並非相信公道常在，而是相信你」！都讓觀眾直呼，簡直是「貓鼠CP」。私下兩人也有好感情，方逸倫甚至帶楊洋回家見家長，方媽媽一看太喜歡，還誇楊洋比自己的兒子還帥。

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方逸倫帶楊洋見家長　媽媽太喜歡

近日方逸倫接受優酷訪問加碼透露兩人「見家長」的逗趣畫面，表示媽媽一見到楊洋就誇：「怎麼比我兒子臉還小、還帥啊！」也分享楊洋的反應：「他很受用的，楊洋很喜歡別人真心誠意地誇他。」方逸倫也謙虛認為，楊洋的確比他帥一點。

而Disney+也釋出楊洋、方逸倫回覆粉絲留言的影片，劇中眾多高難度打戲無疑是粉絲關注的焦點，楊洋分享自己很享受文戲和打戲間的拉扯感：「武戲是展昭扛住世界的一種方式，文戲則是他扛住內心的樣子。」方逸倫則坦言打戲對自己而言是不小挑戰，「因為《雨霖鈴》確實是一個落地武俠，需要更多實打實的套招、少一些光和特效等等」。

兩人未來的戲路也引發觀眾好奇，方逸倫被問及是否有什麼角色是一直想演、但還沒嘗試的，他笑認對制服類最感興趣：「像警察、消防員、律師、醫生都想挑戰。」而對於古裝扮相令人驚豔的楊洋，粉絲也詢問未來是否還會接演現代戲，他則表示期待：「如果有能讓我產生共鳴、或讓我喜歡的人物的話，我會去演的」。

▲方逸倫和楊洋（右）之間的化學反應強烈。（圖／Disney+）
▲方逸倫和楊洋（右）之間的化學反應強烈。（圖／Disney+）
方逸倫和楊洋有天然默契　笑到停不下來

戲外楊洋與方逸倫被問及如何培養貓鼠之間的化學反應，竟表示「不需要培養」，楊洋坦言：「好像沒什麼破冰環節，拍著拍著就很有默契」，方逸倫也附和：「我們兩個都是土象星座，楊洋是處女、我是魔羯，平時也會聊一些男孩子的話題」。

拍攝期間兩人歡笑不斷，光在山洞場景就笑場數次，楊洋認再怎麼嚴肅的橋段，有時候一對上眼神就會笑到停不下來，方逸倫則分享自己的忍笑妙招：「我會想一些很傷心的歌，像關於分手、失意、親情，還有把所有難受的事情都想一遍。」

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...