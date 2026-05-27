楊洋、方逸倫在武俠大劇《雨霖鈴》中飾演「御貓」展昭以及「錦毛鼠」白玉堂，兩人在劇裡的互動受到討論，楊洋將喝醉的方逸倫扶回房中，方逸倫對他情意告白，「我並非相信公道常在，
而是相信你」！都讓觀眾直呼，簡直是「貓鼠CP」。私下兩人也有好感情，方逸倫甚至帶楊洋回家見家長，方媽媽一看太喜歡，還誇楊洋比自己的兒子還帥。
方逸倫帶楊洋見家長 媽媽太喜歡
近日方逸倫接受優酷訪問加碼透露兩人「見家長」的逗趣畫面，
表示媽媽一見到楊洋就誇：「怎麼比我兒子臉還小、還帥啊！」也分享楊洋的反應：「他很受用的， 楊洋很喜歡別人真心誠意地誇他。」方逸倫也謙虛認為，楊洋的確比他帥一點。
而Disney+也釋出楊洋、
方逸倫回覆粉絲留言的影片，劇中眾多高難度打戲無疑是粉絲關注的焦點， 楊洋分享自己很享受文戲和打戲間的拉扯感：「武戲是展昭扛住世界的一種方式， 文戲則是他扛住內心的樣子。」方逸倫則坦言打戲對自己而言是不小挑戰，「因為《雨霖鈴》 確實是一個落地武俠，需要更多實打實的套招、 少一些光和特效等等」。
兩人未來的戲路也引發觀眾好奇，
方逸倫被問及是否有什麼角色是一直想演、但還沒嘗試的， 他笑認對制服類最感興趣：「像警察、消防員、律師、 醫生都想挑戰。」而對於古裝扮相令人驚豔的楊洋， 粉絲也詢問未來是否還會接演現代戲，他則表示期待：「 如果有能讓我產生共鳴、或讓我喜歡的人物的話，我會去演的」。
方逸倫和楊洋有天然默契 笑到停不下來
戲外楊洋與方逸倫被問及如何培養貓鼠之間的化學反應，竟表示「
不需要培養」，楊洋坦言：「好像沒什麼破冰環節， 拍著拍著就很有默契」，方逸倫也附和：「我們兩個都是土象星座， 楊洋是處女、我是魔羯，平時也會聊一些男孩子的話題」。 拍攝期間兩人歡笑不斷，光在山洞場景就笑場數次， 楊洋認再怎麼嚴肅的橋段，有時候一對上眼神就會笑到停不下來，方逸倫則分享自己的忍笑妙招：「我會想一些很傷心的歌， 像關於分手、失意、親情，還有把所有難受的事情都想一遍。」
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近日方逸倫接受優酷訪問加碼透露兩人「見家長」的逗趣畫面，
而Disney+也釋出楊洋、
兩人未來的戲路也引發觀眾好奇，
戲外楊洋與方逸倫被問及如何培養貓鼠之間的化學反應，竟表示「