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▲《後室》由「坎城影后」蕾娜特萊茵斯薇領銜主演。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《後室》導演透露，本片將延伸「後室」宇宙，甚至埋藏彩蛋。（圖／采昌國際多媒體提供）

年度話題驚悚電影《後室》改編自超過2.7億瀏覽次數的爆紅網路都市傳說，該片5月27日全台上映，本片監製、「恐怖大師」溫子仁在電影完成後大讚「我愛這部電影，真的很棒」，近日搶先參加特映會的台灣觀眾直呼：「細節絕對需要二刷！」自《後室》短片在網路爆紅後，曾執導《奪魂鋸》、《厲陰宅》等恐怖名作的溫子仁，早已主動向該短片的導演凱恩帕森斯接洽電影拍攝計畫，更在作品完成後大力稱讚：「我愛這部電影，真的很棒，完全成功抓住短片呈現的精神！」台灣觀眾近日也在參與完《後室》的粉絲搶先特映會後，一面倒地給出好評，「沉浸感超級強」、「不自覺的生理極度不適」、「驚悚感久久無法平復」、「細節絕對需要二刷！」這部由《怪奇物語》製作團隊，聯手「恐怖名導」溫子仁共同打造的驚悚強檔《後室》，台灣將在本週三搶先美國獻映。導演凱恩帕森斯製作時，認為「後室」的恐怖不能只停留在表面，也並非來自驚駭視覺，而是在於情境與無限延伸所帶來的不安，「恐怖感不是來自視覺本身，而是來自理解那個空間後，所產生的心理狀態。雖然畫面確實讓人感到不舒服，但真正讓人害怕的，其實是它背後的脈絡。」此外，凱恩帕森斯認為刻意安排的驚嚇，反而難以嚇到觀眾，他也因此跳脫恐怖片思維，「《後室》的核心魅力，在於它會不斷勾起人類的好奇心，以及想知道更多真相的渴望，讓人忍不住試圖從看似毫無意義的混亂訊號當中，拼湊出某種答案，一步步墜入其中。」《後室》劇情描述一個深夜，一間家具展示行內，電視忽然閃過詭異畫面，緊接著，地下室燈光開始閃爍，牆面無預警出現一扇詭異的門，門的背後，竟是一個從未存在過的空間。陰暗黃光壟罩、空氣潮濕封閉，錯綜複雜的格局不斷延伸。這裡沒有出口，也沒有盡頭，彷彿墜入一座無限擴張的異度迷宮...。