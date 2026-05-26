潤泰集團總裁尹衍樑今（26）日上午辭世，享壽76歲。中華民國工商協進會理事長吳東亮晚間發文表示，其與尹衍樑先生兩家乃三代世交，讚許尹衍樑橫跨金融、營建、零售及生技等多元產業，指出尹衍樑辭世是台灣產業界與國家的重大損失。

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吳東亮表示，其與尹衍樑兩家乃三代世交，談到尹衍樑自紡織業起家，憑藉卓越的遠見與前瞻布局，帶領潤泰集團橫跨金融、營建、零售及生技等多元產業，不僅開拓出輝煌的事業版圖，更對台灣整體經濟發展貢獻良多。

吳東亮說，尹衍樑不僅是經營有成的傑出企業家，更是熱心公益、奉獻社會的慈善家。他長年捐助並支持台灣醫學研究與醫療建設，特別是協助台北榮總興建全台首座重粒子癌症治療中心，造福無數病患與家庭；效法諾貝爾獎精神，慷慨捐助30億元成立「唐獎」，表彰對地球與人類永續發展具有卓越貢獻者，其一生行深足堪楷模，充分展現企業家回饋社會的宏大胸懷與大愛典範。

吳東亮深感痛惜地指出，尹衍樑先生的辭世，是台灣產業界與國家的重大損失。他所遺留的企業家精神與無私奉獻之風範，將永存人心，「願尹總裁安息，亦請家屬節哀珍重。」

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鍾泓良編輯記者

畢業於政治大學新聞系、英國愛丁堡大學民族主義研究所碩士
過去負責路線包括台北市政府都發局、工務局、產發局，衛福部、行政院；現今主責經濟部、國發會、主計總處、學研單位等
專門領域包括總體經濟、能源政...