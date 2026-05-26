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▲經典木瓜牛乳變成乖乖，下課後的書桌時光都多了一點香甜與童年味，一口喚醒學生時代回憶殺。（圖／品牌提供）

▲蘋果牛奶不只用喝的，現在還能「喀滋」吃！ 把最熟悉的香甜滋味變成一口接一口的酥脆驚喜 。（圖／品牌提供）

去年上市即引發市場關注並獲得消費者熱烈回響的乖乖玉米脆條蘋果牛奶風味，今年再度推出並成為話題焦點，並延伸打造木瓜牛乳風味新品，共同組成全新限量水果季 系列，將經典飲品記憶轉化為零食創新體驗。台灣經典零食品牌「乖乖」宣布，將於5月27日推出全新限量水果季系列， 加入兩大國民級飲品「統一木瓜牛乳」與「瑞穗蘋果牛奶」，打造全新玉米脆條風味產品，並於同日於7-ELEVEN通路限量販售；消息一出即在社群引發討論，不少消費者表示期待與關注。以統一木瓜牛乳為靈感，完整呈現其標誌性的香濃口感。 開袋即可感受到濃厚乳香撲鼻，融合木瓜自然果甜，風味溫潤飽滿。 入口後甜而不膩、口感滑順，彷彿將整瓶木瓜牛乳濃縮於酥脆的玉米脆條中， 讓人瞬間想起放學後走進超商、買瓶飲料解渴的熟悉畫面，每一口都是滿滿的童年回憶。另一款「蘋果牛奶風味」，則是清新爽口路線，選用瑞穗蘋果牛奶風味，將蘋果果香與溫潤牛奶的甜感細緻融合。 入口先是果香綻放，隨後奶香緩緩堆疊，酸甜平衡恰到好處，帶來不同於以往的療癒系零食體驗。無論是工作間的片刻休息，還是下班後的放鬆時刻， 兩款水果季新品都相當適合當作初夏的療癒小點。全系列將於 5/27 起於 7-ELEVEN 限量販售，售價每包 39 元。為歡慶新品上市，活動期間同步推出限量優惠，凡購買「乖乖玉米脆條 木瓜牛乳風味」或「乖乖玉米脆條 蘋果牛奶風味」，即可享指定優惠。此外，瑞穗調味乳 290ml 全系列亦同步祭出加碼活動，自 5/27 至 6/23 期間享第 2 件 6 折優惠；統一木瓜牛乳也於 5/27 至 6/9 限時推出第 2 件 6 折活動，邀請消費者一次體驗經典風味與全新零食創意。這個初夏，就讓乖乖陪你來場童年與幸福的相遇，用一口熟悉的香甜乖乖、統一木瓜牛乳與瑞穗蘋果牛奶，找回那些最單純卻最動人的美好時光！