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啦啦隊女神籃籃日前因東京WBC行程被爆出「蹭票、蹭飯」，還被週刊爆料大頭症、錄影遲到等負面新聞。與籃籃同行的女星賴慧如，今（26）日受訪時替她緩頰「東京那件事就是一個烏龍」，平時工作時也不覺得對方耍大牌，「她私下比較I的人，問她會回但是不會主動找話題。」賴慧如與籃籃都是《綜藝大集合》班底，更一起跟著胡瓜到日本東京觀賞WBC經典賽，被問到籃籃爆出「蹭票、蹭飯」一事，她澄清：「東京那件事就是烏龍。」不知道為何會上新聞，更笑說「我也算是蹭票，因為也是跟著瓜哥一起去。」傳出胡瓜請吃高檔河豚大餐，結果籃籃突然到場「蹭飯」，對此賴慧如則還原真相說：「本來就有她的位置。」被問到新聞曝光後，對方心情是否受到影響？賴慧如坦言她覺得蠻委屈的，也擔心瓜哥誤會。此外，籃籃的風波可說是一波未平一波又起，遭爆錄影大頭症、錄影遲到等，對此賴慧如則說：「我覺得沒有（大頭症），她私下比較I的人，問她會回但是不會主動去找話題聊，偶爾講到棒球有關的話題才會跟我們聊成一片。」至於遲到一事，賴慧如直言大家其實都差不多時間到，前後可能差個三、五分鐘而已，「有時候她比較晚到、有時候我比較晚到，沒有長期遲到。」賴慧如近日推出第八張新專輯《看著光的日子》，相較於過往的苦情路線，婚後她的生活十分幸福美滿，各方面狀態都比較正面，更甜蜜放閃說：「老公就是我的光明燈。」▲賴慧如（如圖）近日推出第八張新專輯《看著光的日子》。（圖／時代創藝提供）