日本職棒（NPB）讀賣巨人隊傳奇球星阿部慎之助昨（25）日因家暴遭到警方逮捕，今（26）日親自宣布辭去巨人隊監督職務，是巨人隊隊史92年來，首度有監督在季中卸任。巨人隊今日下架所有與阿部有關的商品，商品專賣店還延後2個半小時營業，巨人隊老闆山口壽一今日也向外界致歉，並表示，球團與阿部已經無任何關係，「短時間內都不會有了，雖然未來的事情現在還很難說，但目前完全沒有任何後續的計畫。」
阿部慎之助因家暴辭任巨人隊監督 山口壽一：「雙方已經無關係」
阿部昨晚因在東京的家中，因一對女兒開始爭吵而試圖制止。過程中，阿部因不滿18歲的長女頂嘴而動怒，隨後抓住長女的衣領並將其摔倒在地，最後因涉嫌家暴遭到警方逮捕，震驚日本棒球界。阿部今日正式請辭巨人隊監督一職，並深深鞠躬謝罪。
巨人隊老闆山口壽一表示，阿部辭職是必然的，即便自己已讀過阿部長女的手寫信，「雖然我認為信裡所寫的內容可能就是事實，但即便如此，動粗以及遭到逮捕的事實是無法抹滅的。監督涉及暴力是非常嚴重的事件，因此我認為辭職是不可避免的結果。」山口指出，阿部已經辭職，目前與巨人隊球團無任何關係，「短時間內都不會有了，雖然未來的事情現在還很難說，但目前完全沒有任何後續的計畫。」
橋上秀樹暫代兵符至季末 山口壽一：「下任監督還沒有想法」
阿部請辭後，巨人隊監督一職由首席打擊教練橋上秀樹暫代，是否會職掌兵符到球季結束，山口給予肯定答案，「這是我親自向他提出的請求。我不認為這是一樁『休息幾個月就能再重新回來』的事情。昨天晚上我思考過後，便將這個想法傳達給橋上，告訴他抱持著『帶兵到球季結束』的覺悟接下這個職務。」對於下一任巨人隊監督的人選，山口直言目前沒有想法。
阿部慎之助相關商品全數下架 商品專賣店延後營業
據《日刊體育》報導，阿部今日親自請辭監督後，東京巨蛋的官方商品專賣店已將阿部相關商品全數撤架。店內所有印有背號「83的商品瞬間消失，球團也同時宣布延後部分新品的發售。專賣店內張貼公告表示，「原定今日開始販售的『交流戰商品』以及『橙魂系列相關商品』，將延後開始販售的時間。」
在交流戰商品中，巨人隊原本預計推出阿部與福岡軟銀鷹隊監督小久保裕紀的聯名合作商品，原定於今日上架販售。東京巨蛋場外的商品專賣店平時通常於上午10點開始營業，但今日營業時間臨時更動，推遲了2個半小時，直到中午12點30分才開門營業。
阿部慎之助離隊首戰遭痛擊 巨人隊落後軟銀隊
阿部請辭後的首戰，巨人隊交手洋聯勁旅軟銀隊，開場介紹先發名單時，並未出現代理監督橋上的出場動畫，僅用現場廣播播報，「本場比賽由打擊首席教練橋上秀樹代理監督職務。」巨人隊此役也遭到軟銀隊痛擊，先發投手則本昂大僅投4局就失7分退場，最終巨人隊以3：8慘敗。
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阿部昨晚因在東京的家中，因一對女兒開始爭吵而試圖制止。過程中，阿部因不滿18歲的長女頂嘴而動怒，隨後抓住長女的衣領並將其摔倒在地，最後因涉嫌家暴遭到警方逮捕，震驚日本棒球界。阿部今日正式請辭巨人隊監督一職，並深深鞠躬謝罪。
巨人隊老闆山口壽一表示，阿部辭職是必然的，即便自己已讀過阿部長女的手寫信，「雖然我認為信裡所寫的內容可能就是事實，但即便如此，動粗以及遭到逮捕的事實是無法抹滅的。監督涉及暴力是非常嚴重的事件，因此我認為辭職是不可避免的結果。」山口指出，阿部已經辭職，目前與巨人隊球團無任何關係，「短時間內都不會有了，雖然未來的事情現在還很難說，但目前完全沒有任何後續的計畫。」
橋上秀樹暫代兵符至季末 山口壽一：「下任監督還沒有想法」
阿部請辭後，巨人隊監督一職由首席打擊教練橋上秀樹暫代，是否會職掌兵符到球季結束，山口給予肯定答案，「這是我親自向他提出的請求。我不認為這是一樁『休息幾個月就能再重新回來』的事情。昨天晚上我思考過後，便將這個想法傳達給橋上，告訴他抱持著『帶兵到球季結束』的覺悟接下這個職務。」對於下一任巨人隊監督的人選，山口直言目前沒有想法。
阿部慎之助相關商品全數下架 商品專賣店延後營業
據《日刊體育》報導，阿部今日親自請辭監督後，東京巨蛋的官方商品專賣店已將阿部相關商品全數撤架。店內所有印有背號「83的商品瞬間消失，球團也同時宣布延後部分新品的發售。專賣店內張貼公告表示，「原定今日開始販售的『交流戰商品』以及『橙魂系列相關商品』，將延後開始販售的時間。」
在交流戰商品中，巨人隊原本預計推出阿部與福岡軟銀鷹隊監督小久保裕紀的聯名合作商品，原定於今日上架販售。東京巨蛋場外的商品專賣店平時通常於上午10點開始營業，但今日營業時間臨時更動，推遲了2個半小時，直到中午12點30分才開門營業。
阿部慎之助離隊首戰遭痛擊 巨人隊落後軟銀隊
阿部請辭後的首戰，巨人隊交手洋聯勁旅軟銀隊，開場介紹先發名單時，並未出現代理監督橋上的出場動畫，僅用現場廣播播報，「本場比賽由打擊首席教練橋上秀樹代理監督職務。」巨人隊此役也遭到軟銀隊痛擊，先發投手則本昂大僅投4局就失7分退場，最終巨人隊以3：8慘敗。