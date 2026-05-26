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馬英九基金會財務爭議鬧得滿城風雨，前國安會秘書長金溥聰指控前執行長蕭旭岑、王光慈等人，涉嫌破壞財政紀律，蕭旭岑在2023年曾親手收受台商韓螢煥捐贈的100萬元現金，但這筆錢卻沒有出現在基金會的帳戶中，且今年尾牙還首度改用現金發放146萬元年終。由於帳目交代不清，主管機關新北市政府文化局證實，將會發函要求馬英九基金會說清楚、講明白。面對財政違紀指控，當事人王光慈與蕭旭岑澄清，這筆未入帳的100萬元，是因為部分企業與台商考量到馬英九的卸任禮遇即將結束，但同時又不想在基金會的帳目中留下紀錄，因此選擇直接把現金捐給馬英九個人。蕭旭岑強調，這件事事前都有向馬前總統請示，並在獲得指示後，將這筆款項全部挪為公務使用。新北市文化局強調，依法設立的財團法人，財務和捐款收支都必須定期向主管機關申報，當務之急是釐清這筆百萬款項究竟屬於基金會還是個人，因此會發函要求基金會提出財務說明。據了解，若這筆錢最終被認定屬於基金會卻未誠實列帳，將依《財團法人法》要求限期改善、處以罰款，情節重大還可能移送檢調偵辦；但若證實是捐給馬英九個人，則可能轉由稅務機關追查是否涉及贈與稅問題。