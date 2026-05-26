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▲法蘭柯（Wander Franco）近年多次接受庭審。（圖／美聯／達志影像）

涉及未成年少女妨害性自主案的坦帕灣光芒隊前球星萬達·法蘭柯（Wander Franco），多明尼加法院於今台灣時間（26）日做出罕見判決，裁定法蘭柯對14歲少女長達4個月的性虐待與精神虐待負有刑事責任，但因其同時遭到少女母親恐嚇取財，法院給予其「司法恩赦」免除牢獄之災。對此，光芒球團隨即發表聲明強調此案性質嚴重，將持續配合大聯盟官方針對家暴與性侵政策的後續調查，不過美媒《FanSided》則痛批即便如此，法蘭柯的行為依然殘忍，認為他早已被逐出球界，年僅25歲的法蘭柯職棒生涯恐早已「死路一條」。這起震驚棒壇的大聯盟球星涉足未成年性犯罪案，自2024年法蘭柯被捕後，多年來經過多次庭審，現年25歲的光芒隊當家游擊手萬達·法蘭柯（Wander Franco）今天在經歷長期調查與審判後，多明尼加當地法官做出了令外界震驚的折衷判決。法官在判決中指出，法蘭柯與當時年僅14歲的少女發生長達四個月的非法親密關係，並透過匯款給少女母親換取默許，此行為確實觸犯法律，必須承擔「刑事責任」。然而，據司法調查，該名少女的母親實質上將親生女兒當作人身買賣工具，對法蘭柯設局、恐嚇取財，日前已遭法院重判10年徒刑。法官認為法蘭柯也是恐嚇案下的「實質受害者」，因此網開一面，給予其法理上的「司法恩赦」（Judicial Pardon），使其全面免除牢獄之災。聽到免除服刑的宣判後，法蘭柯情緒激動並與一旁的母親相擁。走出法院時他神色冷靜地面對媒體，「我很平靜」並希望球迷能繼續支持與相信他，並透露律師團隊已經在第一時間連繫坦帕灣光芒隊球團。雖然在多明尼加法律上死裡逃生，但法蘭柯的大聯盟生涯依舊烏雲密布。光芒球隊高層隨後發布聯合聲明冷淡回應，「這是一件極其嚴肅的事件，我們尊重法院判決，但也將全力配合大聯盟官方，依照聯盟的《家庭暴力、性侵犯和虐待兒童聯合政策》完成最終審查。」大聯盟官方（MLB）也同步發表聲明，強調官方的獨立調查「將在適當的時間點結案」，並未因多明尼加法院的免刑判決而鬆口放人。法蘭柯曾是名震全美的大聯盟頂級超級新秀，2021年底光芒隊為了綁定這位基石，甚至砸下球團歷史紀錄的11年1億8200萬美元（約新台幣58億元）天價合約。然而2023年8月醜聞引爆時他年僅22歲，隨即被大聯盟勒令放行政假（Administrative Leave）。隨著案件越演越烈，光芒隊已在法蘭柯遭逮捕半年後，依法將其改列為不支薪的「限制名單」（Restricted List），天價薪水瞬間歸零。雖法蘭柯不用吃牢飯，但美媒《FanSided》在報導寫下，「法蘭柯被指控的行為太過兇殘，若僅僅是1、2年的禁賽處分，無論是對棒球隊伍、或者是對必須與他共享同一個休息室及球場的選手們而言，都是遠遠不夠的。」點出法蘭柯事實上已遭永久逐出球界，沒有轉圜餘地。