2026 年農曆七月初一「鬼門開」即將在 8 月 12 日深夜降臨，但更巧的是，當下地球一部分地區正好能看見日全食，且到了明年也將發生相同現象。對此，命理師柯柏成表示，在被視為不祥的「赤馬紅羊年」碰上這種巧合，就像是被刻意安排的一樣。不過柯柏成也強調，最好的民俗提醒不是恐嚇，而是「敬天慎行，修德祈安」。
連兩年農曆鬼門開碰日全食！命理師揭關鍵影響
命理師柯柏成在臉書粉專引述中央氣象署資料顯示，2026年日全食在台灣時間「8 月 12 日 23 時 34 分開始，至 8 月 13 日 03 時 58 分終止」，歷經 4 小時 24 分；而 2027 丁未年的日食同樣在農曆七月初一，台灣時間約為 8 月 2 日 15 時 30 分開始，至 20 時 43 分結束，雖然這兩次台灣都觀測不到。但在民俗上被視為不祥的「赤馬紅羊劫」戰爭年，都遇到了這種巧合，柯柏成也直言：「像被刻意安排的一種規劃」。
柯柏成補充，日食在古代占候中象徵陽明受蔽、秩序受擾、人心不安；遇到鬼門開，則在民俗上更容易被解讀為陰氣轉盛、幽明交界、慎言慎行之時。「雖然 2026 與 2027 兩次日全食台灣都看不到，意即有動盪但不會出現在台灣或東亞地區，但它們仍可能造成全球心理效應」，包括對大自然的敬畏感被包裝成神祕巧合，以及對政治動盪、水患災異的解讀，容易讓人將自身焦慮投射到天象之中。
天文現象與民俗交會！命理師曝注意事項
柯柏成認為，以道家或民俗角度來看，這類日子最重要的不是恐懼，而是「收斂」。2026 年 8 月 12 日夜間到 8 月 13 日凌晨，最適合的態度是：少外出、少爭執、少妄言、少涉險；多靜心、多祈安、多祭祖、多行善。
具體來說，民俗上提醒民眾當晚應注意以下事項：
避免危險或陰暗場所：不宜到荒郊、水邊、陰廟、廢墟、醫院或殯儀館附近逗留。
切勿挑釁或不敬：不宜玩試膽、招靈、碟仙、直播探險等挑釁式活動，也不宜口出不敬鬼神之語。
暫緩重大決定：不宜在深夜做重大且衝動的決定。
安定心神：若家中有祭祖習慣，可簡單清潔環境、點燈、焚香、供水供飯、誦經祈安，或做公益布施迴向祖先與無主孤魂。
在道教式的處理上，則可歸納為「齋、戒、懺、施」四個字：
齋：清淨飲食與身心。
戒：戒口舌、戒躁怒、戒妄動。
懺：反省過失、祈求解冤釋結。
施：普施孤魂、布施弱勢、以陽德化陰氣。
鬼門開與日全食相逢，從天文上看，是日月運行的自然週期；從民俗上看，則是「陰陽交關、幽明轉換」的強烈象徵。柯柏成表示，真正需要注意的，不是把它說成災難預言，而是回到古代天占最核心的精神：天象有變，人心宜正；日光可暫蔽，陽德不可失。
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命理師柯柏成在臉書粉專引述中央氣象署資料顯示，2026年日全食在台灣時間「8 月 12 日 23 時 34 分開始，至 8 月 13 日 03 時 58 分終止」，歷經 4 小時 24 分；而 2027 丁未年的日食同樣在農曆七月初一，台灣時間約為 8 月 2 日 15 時 30 分開始，至 20 時 43 分結束，雖然這兩次台灣都觀測不到。但在民俗上被視為不祥的「赤馬紅羊劫」戰爭年，都遇到了這種巧合，柯柏成也直言：「像被刻意安排的一種規劃」。
柯柏成補充，日食在古代占候中象徵陽明受蔽、秩序受擾、人心不安；遇到鬼門開，則在民俗上更容易被解讀為陰氣轉盛、幽明交界、慎言慎行之時。「雖然 2026 與 2027 兩次日全食台灣都看不到，意即有動盪但不會出現在台灣或東亞地區，但它們仍可能造成全球心理效應」，包括對大自然的敬畏感被包裝成神祕巧合，以及對政治動盪、水患災異的解讀，容易讓人將自身焦慮投射到天象之中。
柯柏成認為，以道家或民俗角度來看，這類日子最重要的不是恐懼，而是「收斂」。2026 年 8 月 12 日夜間到 8 月 13 日凌晨，最適合的態度是：少外出、少爭執、少妄言、少涉險；多靜心、多祈安、多祭祖、多行善。
具體來說，民俗上提醒民眾當晚應注意以下事項：
避免危險或陰暗場所：不宜到荒郊、水邊、陰廟、廢墟、醫院或殯儀館附近逗留。
切勿挑釁或不敬：不宜玩試膽、招靈、碟仙、直播探險等挑釁式活動，也不宜口出不敬鬼神之語。
暫緩重大決定：不宜在深夜做重大且衝動的決定。
安定心神：若家中有祭祖習慣，可簡單清潔環境、點燈、焚香、供水供飯、誦經祈安，或做公益布施迴向祖先與無主孤魂。
在道教式的處理上，則可歸納為「齋、戒、懺、施」四個字：
齋：清淨飲食與身心。
戒：戒口舌、戒躁怒、戒妄動。
懺：反省過失、祈求解冤釋結。
施：普施孤魂、布施弱勢、以陽德化陰氣。