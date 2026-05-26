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外交部亞西及非洲司長顏嘉良今（26）日表示，目前台史勞務合作仍處於可行性評估階段，現階段將以協助史瓦帝尼升級職業訓練中心為優先目標。對於是否等於未來將史瓦帝尼列為移工來台國，引進史國移工，勞動部表示，本次只是估史國現有職訓中心，並無評估引進史國勞工任務，「即使將來要引進，也會先做好配套，取得社會共識，不會貿然處理。」顏嘉良表示，林佳龍去年4月及今年4月兩度訪問史瓦帝尼，期間與史國相關部會就雙邊合作交換意見。現階段台史勞務及職訓合作，將以協助史國升級職訓中心為主要方向。現階段將以協助史瓦帝尼升級職業訓練中心為優先目標；外交部也協調勞動部勞動力發展署派員於24日至30日赴史瓦帝尼實地考察，評估當地職訓量能。台灣目前為止僅有越南、菲律賓、印尼及泰國4個主要移工來源國，目前正與印度政府接洽引進印度東北部地區移工來台，但是台灣社會面對引進印度移工仍有歧見。對於是否要引進史國移工來台？勞動部回應，本次勞動力發展署隨同外交部派員至史國考察，目的在於實地參訪並評估史國現有職訓中心，作為後續協助史國提升重點職業訓練培訓量能的依據，本次考察並無評估引進史國勞工之任務。至於是否引進史國勞工，目前仍僅在外交部進行可行性評估階段，勞動部將配合外交部審慎評估，「即使將來要引進，也會先做好配套，取得社會共識，不會貿然處理。」