大S（徐熙媛）去年春節赴日本旅遊，不幸染上流感併發肺炎病逝異鄉，小S花了1年時間才稍稍走出陰霾，今（26）日她再度發文思念二姊，回憶當年辦歸寧宴，大S致詞時對許雅鈞說「如果你敢對我妹不好，我就找人打斷你的腿」，如今姊姊逝世，小S翻出結婚舊照，透露想跟大S說「Mike真的對我很好，請妳放心」。
小S回想歸寧景況 大S公然「恐嚇」許雅鈞
稍早，小S在IG發文表示，當年辦歸寧宴，自己心中只想著做好每一個步驟，完全沒發現大S原來在四處捕捉她的身影，當時大S還說「我跟妳老公都還不熟，妳就要嫁給他了」，可是在現場，大S比每個人都開心，也不捨。讓小S忘不了的是當天記者會，大S跟大家說：「Mike，如果你敢對我妹不好，我就找人打斷你的腿！」
大S已離開 小S跟姊姊說：Mike對我很好
小S說，大S所言當然是玩笑話，但自己知道，姊姊是真心要妹夫了解，小S是她心愛的妹妹，一定要好好照顧，「現在看到她為我捕捉畫面的身影，很想跟她說，姊，我非常想妳，但Mike真的對我很好，也對媽媽很好，請妳放心。」
貼文發布才半小時，已經累計近5萬人按讚，網友紛紛留言：「有姊姊的孩子都是寶...」、「珊（大S小名）變成仙了！法力更強了！沒人敢欺負妳了啦」、「每張相片都有姊姊在角落，好像默默地守護著妳，現在也會是」、「我記得大S是哭著囑咐Mike的」、「有姊姊真的就是幸福！」
Dee IG
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稍早，小S在IG發文表示，當年辦歸寧宴，自己心中只想著做好每一個步驟，完全沒發現大S原來在四處捕捉她的身影，當時大S還說「我跟妳老公都還不熟，妳就要嫁給他了」，可是在現場，大S比每個人都開心，也不捨。讓小S忘不了的是當天記者會，大S跟大家說：「Mike，如果你敢對我妹不好，我就找人打斷你的腿！」
大S已離開 小S跟姊姊說：Mike對我很好
小S說，大S所言當然是玩笑話，但自己知道，姊姊是真心要妹夫了解，小S是她心愛的妹妹，一定要好好照顧，「現在看到她為我捕捉畫面的身影，很想跟她說，姊，我非常想妳，但Mike真的對我很好，也對媽媽很好，請妳放心。」
貼文發布才半小時，已經累計近5萬人按讚，網友紛紛留言：「有姊姊的孩子都是寶...」、「珊（大S小名）變成仙了！法力更強了！沒人敢欺負妳了啦」、「每張相片都有姊姊在角落，好像默默地守護著妳，現在也會是」、「我記得大S是哭著囑咐Mike的」、「有姊姊真的就是幸福！」
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