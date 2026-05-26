我是廣告 請繼續往下閱讀

馬英九基金會財政紀律案風波持續，有媒體引用匿名人士說法報導，指稱前馬英九辦公室主任王光慈下跪磕頭、因壓力休克，甚至稱前總統馬英九在巴士上「掐脖子」等內容，馬英九基金會今（26）日嚴正駁斥，這些報導目的是想把馬英九形容成有暴力傾向，讓王光慈心生畏懼，進而將王光慈躲避見馬英九這件事變成有正當性。基金會強調，馬英九對王光慈沒有任何暴力行為，隨扈人員也可以證明馬英九在生活中沒有顯現過絲毫暴力傾向。對於報導提及的下跪與休克事件，基金會澄清，王光慈私自帶隊學生去北京，馬英九在辦公室斥責她為何瞞著他時，王光慈就突然下跪磕頭道歉，讓馬英九感到錯愕。至於，王光慈在飛機上發生休克一事，經內部員工調查，王光慈早已有數次在台灣或中國宴會中因飲烈酒過量，而發生醫生診斷過度換氣症狀緊急送醫的病史，報導卻刻意誇大並導向是馬英九壓力造成，與事實不符。此外，媒體形容馬英九因名牌字體不滿，在大巴士上起身撲向王光慈，伸雙手掐她脖子，所有學員被下封口令等內容，基金會怒斥是憑空捏造，並指出，馬英九當時搭乘的是另一輛16人座中型巴士，經詢問後排隨員，馬英九僅是在座位上抱怨行程安排不當，大聲斥責王光慈為何不聽指示，絕無掐脖子或被官員隔開之事。