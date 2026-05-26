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▲劉若英（如圖）《飛行日》巡迴演唱會從美國西岸唱到東岸，更登上紐約時代廣場的巨幅LED看板。（圖／相信音樂提供）

劉若英《飛行日》巡迴演唱會完成美國洛杉磯、聖荷西、紐約三站，演唱會更登上時代廣場巨幅LED看板廣告。為了呈現最好的演出，團隊帶著14組貨櫃、150名工作人員以及四面台來到美國，劉若英對著台下歌迷說：「希望你們覺得一切都是值得！」而結束紐約演唱會，在歌迷千呼萬喚下，劉若英所屬公司「相信音樂」驚喜透露，睽違3年《飛行日》演唱會將在9月正式返場高雄巨蛋，詳細資訊將在近期公布。劉若英《飛行日》巡迴演唱會從美國西岸唱到東岸，帶著14組貨櫃、150名工作人員將絕美的四面舞台呈現給歌迷們。劉若英說：「希望你們覺得一切都是值得，我們飛了這麼遠，帶著四面台來到美國，其實不是那麼容易。」另外演唱會上，劉若英也準備了多首歌曲，包括〈一輩子的孤單〉、〈後來〉、〈成全〉等經典歌。當唱到〈決定〉時，劉若英說：「〈決定〉是電影《少女小漁》的主題曲，我的第一部電影，拍攝地就在紐約，可說是舊地重遊，很多事情都歷歷在目。」此次來到紐約，劉若英也到處走走看看，還前往紐約Barclay Center觀賞New York Liberty和Golden State Valkyries女籃賽事。結束演唱會後，歌迷紛紛熱烈回應：「太值得了！」在大家千呼萬喚下，相信音樂也驚喜透露劉若英《飛行日》演唱會將在9月正式返場高雄巨蛋，詳細資訊將在近期公布，令人期待！