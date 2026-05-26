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▲中鋼碳素化學公司舉行115年股東常會，會中通過114年財務報表及每股分配1.85元現金股利、章程修訂等議案。(圖／中鋼碳素化學公司提供)

▲中鋼碳素化學公司舉行115年股東常會，由董事長黃建智(右)主持。(圖／中鋼碳素化學公司提供)

▲中鋼碳素化學公司舉行115年股東常會。(圖／中鋼碳素化學公司提供)

中鋼碳素化學公司於今(26)日上午，在高雄市前鎮區高雄商務會議中心，舉行115年股東常會，會中通過114年財務報表及每股分配1.85元現金股利、章程修訂等議案，董事長黃建智在會中說，該公司將持續推動各項減碳專案，努力朝2050碳中和目標邁進。中鋼碳素化學公司115年股東常會，是由董事長黃建智主持，會中順利進行會務報告及討論提案等，通過114年財務報表及每股分配1.85元現金股利等議案。中鋼碳素化學公司董事長黃建智表示，114年布倫特油價相較前一年跌幅約15%，整體石化產業受中國產能過剩外溢影響，巿場價格下跌，行業處於供過於求狀態，以致該公司煤化學產品營收低於預期，而在碳材料產品方面，負極材料因中國大陸鋰電池廠商競爭激烈，且需求疲弱，以及我國國內重要客戶事故之影響，提貨量明顯減少，以致未能達預期銷量，綜合以上原因114年營收及淨利均受影響，114年合併營收新台幣58.58億元及合併稅前淨利7.11億元，較113年分別下降24%及51%，每股盈餘為2.65元。黃建智說，至於在永續轉型的議題上，該公司持續推動各廠碳排減量計畫，114年溫室氣體排放初步盤查，類別1+2合計排放7.8萬噸，較113年排放量減少約20%，在今(115)年度政府碳費課徵方面，該公司申請高碳洩漏風險事業已經核准，114年度共繳交碳費新台幣75.1萬元。黃建智指出，展望今(115)年，美伊戰爭從今年2月28日開戰以來油價攀升，最高每桶超過110美元，該公司煤化學產品與油價有相當的連動性，煤化學產品於3月份產品價格推升後，當月獲利幾乎回到疫情後的水準，中碳第1季稅後淨利1.79億元相較內部預算有相當大的成長，但之後營收及獲利仍要觀察後續的油價走勢。黃建智並指出，在碳材料方面，因美中貿易戰美國不斷升級的關稅政策，中國實施了對等及針對性的報復性關稅，使得跨國企業積極推動「中國加一」的非中供應鏈策略，在此趨勢下中碳公司亦積極布局非中市場，已有初步成效，而董事會於去年已通過先進碳材料及石墨塊材工廠的擴建案，預計於明(116)年第1季完成建廠及試車，先進碳材料主要將應用在人工智慧(AI)伺服器的電力備援，石墨塊材將供應給碳化矽晶圓長晶，應用於半導體產業，而鋰電池負極材料，在半固態電池、3C快充等有先進應用的商機，該公司將針對碳材料產品的整體布局將更全面、更完整，期為公司創造最大商機。