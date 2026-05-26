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台灣過去因為AI熱潮，工業、製造生產指數已「連26紅」，但經濟部統計處今（26）日公布，4月工業生產指數、製造生產指數均創同月新高、歷史第三高，但是在年增率卻呈現近1年來的低點。對此，統計處強調，主因還是去年5月關稅暫緩出現拉貨潮，所以是受到基期影響，「並非趨勢反轉向下。」據統計， 4月工業生產指數125.63、製造業生產指數為127.81，均創下同月新高、歷史第三高，連續26個正成長；但兩者年增率為14.16%、15.13%，不僅低於統計處預期，也是2025年3月以來最低的成長幅度。對此，統計處副處長陳玉芳說明，去年4月時正好是川普宣布關稅3個月暫緩期，因此出現拉貨潮，導致今年比較基期較高，預估接下來的5、6月都會有這樣的趨勢，但強調目前為止都還是工業、製造生產都還是歷史第三高，並不是趨勢翻轉向下的情況。據統計，電子零組件業，年增11.47%，主因受惠高效能運算與人工智慧(AI)應用需求續強，帶動12吋晶圓代工；電腦電子產品及光學製品業年增85.40%，主因雲端基礎建置需求持續暢旺，半導體設備投資動能穩健，帶動伺服器、交換器、半導體檢測設備及零組件等產品生產上揚。基本金屬業年增2.08%，主因上年部分廠商配合市況調節減產，比較基數較低，加以客戶回補庫存所致，致鋼胚、熱軋鋼捲板等增產較多；機械設備業年增9.69%，主因受惠半導體產業積極擴充先進製程及高階封裝產能，帶動電子與半導體生產用設備及零組件、機械傳動設備及零組件等產品持續增產。統計處調查，製造業者產值計算之動向指數為52.7，預期5月生產指數將較4月增加。