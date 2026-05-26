韓國女團TWICE隊長志效親妹妹朴瑞妍（音譯）傳出在HYBE出道，公司旗下新廠牌ABD釋出全新女團預告，而志效的妹妹也在其中閃亮登場，她在預告中綁著馬尾、化著淡妝，讓許多粉絲看到畫面後紛紛直呼：「神韻好像！」

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HYBE又要推出新女團！志效妹妹在出道組

根據了解，韓國HYBE近日新成立新廠牌ABD廠牌，且預計將推出一組團名為「TUIDE」的女團，消息傳出後，就有志效妹妹朴瑞妍即將在其中出道的消息，另外一名童星模特出身的女孩朴世雅也在出道名單中。

今（26）日，官方釋出全新女團預告，可以看見志效的妹妹綁著高馬尾，沒有瀏海的樣子和姊姊放在一起可以說是一模一樣，兩人都有著漂亮的眼睛和五官，瞬間吸引了許多觀眾的眼球。

消息曝光後，許多網友也感到非常驚訝，當初聽到志效提到自己妹妹時年紀都還很小，沒想到現在已經是美少女了，「眼睛很像」、「是傳説中被側身飛踢的妹妹嗎？」、「哇太漂亮了。」


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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...