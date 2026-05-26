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韓國女團TWICE隊長志效親妹妹朴瑞妍（音譯）傳出在HYBE出道，公司旗下新廠牌ABD釋出全新女團預告，而志效的妹妹也在其中閃亮登場，她在預告中綁著馬尾、化著淡妝，讓許多粉絲看到畫面後紛紛直呼：「神韻好像！」根據了解，韓國HYBE近日新成立新廠牌ABD廠牌，且預計將推出一組團名為「TUIDE」的女團，消息傳出後，就有志效妹妹朴瑞妍即將在其中出道的消息，另外一名童星模特出身的女孩朴世雅也在出道名單中。今（26）日，官方釋出全新女團預告，可以看見志效的妹妹綁著高馬尾，沒有瀏海的樣子和姊姊放在一起可以說是一模一樣，兩人都有著漂亮的眼睛和五官，瞬間吸引了許多觀眾的眼球。消息曝光後，許多網友也感到非常驚訝，當初聽到志效提到自己妹妹時年紀都還很小，沒想到現在已經是美少女了，「眼睛很像」、「是傳説中被側身飛踢的妹妹嗎？」、「哇太漂亮了。」