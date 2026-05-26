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綠營猛攻「幸福政見」 批重大建設進度落後

盧秀燕反擊議員質詢 綠營怒轟「市長是在卸責？」

台中市議會26日進行總質詢，民進黨市議員陳俞融等多位綠營議員猛攻台中市長盧秀燕執政近8年的政見兌現率，質疑「15項幸福政見」高達78.7％尚未實質完成，批評「口號喊得很溫暖，進度卻很冰冷」。盧秀燕答詢時反酸陳俞融「妳的政見進度也是零」，雙方在議場激烈交鋒，引爆綠營議員群起砲轟。民進黨市議員陳俞融指出，盧秀燕第二任的任期剩約半年，但當年提出的15項幸福政見、272項行動方案，目前完成率僅約21.3％，多項重大建設進度嚴重落後。她點名，總經費高達1615億元的台中捷運藍線，目前預算實際核銷率僅約3.25％；綠線延伸大坑及彰化段全長僅9.04公里，卻預計2036年才能完工通車，工程延宕導致預算不斷膨脹。此外，包括台中巨蛋、足球場、市政路延伸等重大建設，都出現進度落後情形。陳俞融批評，市府以「幸福城市」作為施政主軸，但實際成果與市民期待有明顯落差，「再給4年恐怕也做不完」。盧秀燕則拿出資料當場反擊，表示自己正在檢視陳俞融4年前提出的政見，其中也包含「加速藍線開工」，隨即反問「開工了嗎？照妳的標準，妳也是政見進度零」。她進一步嗆聲「攻擊別人，就是掩飾自己4年沒有爭取任何建設最狡猾的方式」，要求陳俞融說明任內替北區爭取了哪些建設。盧秀燕也強調，今年底她的政見可望達成92％，其餘皆屬延續性政策。此番說法引爆綠營議員不滿。陳淑華當場怒批，議員職責本就是監督市政、反映民意，「市長沒做事，責任要推給誰？」江肇國也質疑，若藍線未開工算議員政見跳票，全議會至少25位議員提出藍線相關政見，「難道是25個議員集體跳票嗎？」陳俞融則反擊，自己一直都在議會監督施政，痛批盧秀燕「在議會抹黑議員、推諉卸責就是你的一貫伎倆，重大建設不是慢就是停」，雙方火藥味十足。台中市政府研考會事後以新聞稿表示，目前15項幸福政見共列管272項行動方案，截至目前已有58項完成100%並解除列管，整體政策實現率平均99.6%。