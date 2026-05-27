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韓國限定女團 I.O.I 迎來出道十週年的溫馨大合體，大眾在陷入回憶殺的同時，也驚嘆於成員們在各個領域的驚人蛻變。在眾多成員中，1999年生的金度延，過去因為長相和氣質，被大眾稱作「小全智賢」，近年她成功跨足大銀幕，成功跳脫了大眾對偶像出身演員的刻板印象，還在去年在影壇最高殿堂青龍獎上，一舉獲得最佳女新人獎的肯定，成了近年最受矚目的影壇黑馬。在選秀時期，金度延便憑藉著173公分的高挑名模身材，以及時尚冷艷感的厭世臉，被韓國媒體粉絲封為小全智賢，更在美女雲集的練習生外貌投票中高票榮登第三名。轉戰演員之路後，她從網路劇女主角與電視劇客串開始一步一腳印地累積經驗。也曾在喜劇《浪漫的體質》中幽默客串傲嬌人氣女團成員，自然的喜劇節奏和毫無包袱的演出在當時引發了不小的網路討論度。2021年是金度延在電視圈全面爆發的關鍵年，她憑藉外型優勢，成為了多部大製作戲劇中的女主角少年時期。還在《One the Woman》中，她挑戰一人分飾兩角，完美消化了兩種截然不同的眼神層次。一直被稱為「小全智賢」的她，更在全智賢主演的《智異山》中直接挑戰飾演韓劇全智賢的少年時代，被媒體大讚是最完美的選角。在參演《我的室友是九尾狐》、校園網劇《二班李熙秀》等作品磨練各類戲路後，金度延將演藝觸角延伸至大螢幕，並在恐怖喜劇電影《單細胞女孩與校園怪談：建校紀念日》中，徹底洗盡了過往的偶像色彩，展現出與以往電視劇截然不同的陰鬱氣質和反差演技，將角色的內心世界詮釋得淋漓盡致。2025年的第46屆青龍電影獎頒獎典禮上，金度延擊敗了多位強勁的實力派對手，一舉斬獲了最佳新人女演員獎。在台上忍不住激動大爆哭，流淚感謝一路以來陪伴她從愛豆轉型為演員的粉絲與工作人員，成為了偶像進軍電影界的成功代表之一。