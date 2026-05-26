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台積電員工分紅議題延燒，董事長魏哲家將親自出面溝通。據《聯合報》報導，魏哲家今（26）日下午發出內部信，表示已聽到同仁對分紅獎金的關切，因此取消原定出差計畫，將於明（27）日上午10點舉辦全台溝通會，親自向員工說明並回答問題。報導指出，這場溝通會預計開放全台41個演講廳與會議室等大型場地，僅限台積電員工線上報名。由於各地場地容納人數有限，將依報名先後順序錄取。魏哲家內部信寄出後，相關溝通會報名不到半小時即額滿。台積電近日遭傳將大砍15%員工分紅，引發內部討論升溫。對此，台積電已對外澄清，強調有信心今年員工分紅將超過去年；隨著公司持續穩健成長，未來員工分紅也會持續增加。魏哲家在信中指出，公司將於5月29日發放獎金，理解同仁都相當關心分紅結果，因此將提前於5月27日開放查詢系統，讓員工在上班時即可查詢個人分紅內容。魏哲家也感謝員工努力與貢獻，並表示台積電第一季業績年增30%。他說明，個人分紅金額仍會依職級、年資及考績等因素有所差異，但整體而言，他相信今年全年分紅成長比例將高於去年的成長比例。