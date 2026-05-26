中華職棒37年明星賽今（26）日展開票選，截至今日晚間19點，12個位置中，富邦悍將共有6人領先，其中包辦投手部門3個位置，長年包辦「人氣王」的中信兄弟，目前只有3人領先，且得票數都未破2萬。現階段破2萬的球員有4人，分別是曾峻岳、戴培峰、陳傑憲以及張育成，兄弟連續19年「人氣王」紀錄是否會中斷，值得觀察。
中職明星賽投票開跑 悍將包辦投手部門
中職明星賽票選今日中午12點正式開放投票，截至今日晚間19點，先發投手由悍將土投李東洺以超過1萬6千張票排名首位，兄弟洋投羅戈1萬票排名第2；中繼投手悍將張奕同樣獲得破1萬6千張票，領先獅隊高塩將樹近萬張得票，兄弟左投呂彥青以破9千張票排第3；救援投手方面，悍將曾峻岳以破2萬5千張票排名第1，兄弟李振昌以1萬張票排第2。
兄弟二、遊暫時領先 三壘吳念庭、王念好競爭激烈
內野手部門，捕手與一壘手領先者皆是悍將球員，戴培峰票數破2萬4千張票，領先兄弟高宇杰的1萬1千張票，范國宸1萬9千張票領先兄弟許基宏的1萬1千張票；二壘手領先者是岳東華，票數逼近1萬7千張，悍將林澤彬得票數破9千張排名第2；三壘手的排名相當激烈，雄鷹吳念庭以1萬5千張票領先悍將王念好的1萬4千張票，雙方差距不到500張；游擊手仍是「小可愛」江坤宇的天下，目前以1萬7千張領先獅隊陳聖平的 1萬1千張。
外野、指定打擊部門 陳傑憲、張育成領先
外野手部門，得票前3名皆是本屆經典賽國手，分別是2萬4千張票的獅隊陳傑憲、1萬6千張票的桃猿陳晨威、1萬6千張票的兄弟宋晟睿，第4至6名為龍隊郭天信、悍將王苡丞、雄鷹陳文杰；指定打擊方面，悍將張育成以2萬2千張票排第1，領先獅隊老將陳鏞基的1萬1千張票以及雄鷹洋砲魔鷹的1萬張票。
兄弟人氣王告急？ 投票首日悍將6人領先
12個位置領先者悍將6位、兄弟3位、獅隊1、桃猿1位、雄鷹1位、龍隊0位。從首日投票狀況來看，曾峻岳、戴培峰、陳傑憲以及張育成的得票數都破2萬，票數相當接近。自2005年兄弟象彭政閔起，兄弟已經連19次明星賽奪下人氣王，此紀錄是否在今年中斷目前還言之過早，但的確是值得關注的焦點。
明星賽投票一天可投4次 使用LINE帳號投票
今年明星賽投票在「LINE TODAY 中華職棒明星對抗賽活動頁面」正式展開，球迷朋友每天可使用個人LINE帳號登入進行投票，單一帳號每日可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選，每日投票重置時間分別為00:00、06:00、12:00、18:00，網路票選結果也會即時更新在活動頁面中，讓球迷朋友隨時掌握投票戰況。
為提升六隊球星票選競爭力，今年同步調整通訊及雜誌投票加權比重，通訊投票加權10倍、雜誌投票加權20倍。通訊投票將於明日中午12點同步啟動，球迷朋友可利用手機撥打551252，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123，即可參加票選，網路票選及通訊投票截止時間皆是6月15日晚上23:59止。
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中職明星賽票選今日中午12點正式開放投票，截至今日晚間19點，先發投手由悍將土投李東洺以超過1萬6千張票排名首位，兄弟洋投羅戈1萬票排名第2；中繼投手悍將張奕同樣獲得破1萬6千張票，領先獅隊高塩將樹近萬張得票，兄弟左投呂彥青以破9千張票排第3；救援投手方面，悍將曾峻岳以破2萬5千張票排名第1，兄弟李振昌以1萬張票排第2。
兄弟二、遊暫時領先 三壘吳念庭、王念好競爭激烈
內野手部門，捕手與一壘手領先者皆是悍將球員，戴培峰票數破2萬4千張票，領先兄弟高宇杰的1萬1千張票，范國宸1萬9千張票領先兄弟許基宏的1萬1千張票；二壘手領先者是岳東華，票數逼近1萬7千張，悍將林澤彬得票數破9千張排名第2；三壘手的排名相當激烈，雄鷹吳念庭以1萬5千張票領先悍將王念好的1萬4千張票，雙方差距不到500張；游擊手仍是「小可愛」江坤宇的天下，目前以1萬7千張領先獅隊陳聖平的 1萬1千張。
外野、指定打擊部門 陳傑憲、張育成領先
外野手部門，得票前3名皆是本屆經典賽國手，分別是2萬4千張票的獅隊陳傑憲、1萬6千張票的桃猿陳晨威、1萬6千張票的兄弟宋晟睿，第4至6名為龍隊郭天信、悍將王苡丞、雄鷹陳文杰；指定打擊方面，悍將張育成以2萬2千張票排第1，領先獅隊老將陳鏞基的1萬1千張票以及雄鷹洋砲魔鷹的1萬張票。
兄弟人氣王告急？ 投票首日悍將6人領先
12個位置領先者悍將6位、兄弟3位、獅隊1、桃猿1位、雄鷹1位、龍隊0位。從首日投票狀況來看，曾峻岳、戴培峰、陳傑憲以及張育成的得票數都破2萬，票數相當接近。自2005年兄弟象彭政閔起，兄弟已經連19次明星賽奪下人氣王，此紀錄是否在今年中斷目前還言之過早，但的確是值得關注的焦點。
明星賽投票一天可投4次 使用LINE帳號投票
今年明星賽投票在「LINE TODAY 中華職棒明星對抗賽活動頁面」正式展開，球迷朋友每天可使用個人LINE帳號登入進行投票，單一帳號每日可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選，每日投票重置時間分別為00:00、06:00、12:00、18:00，網路票選結果也會即時更新在活動頁面中，讓球迷朋友隨時掌握投票戰況。
為提升六隊球星票選競爭力，今年同步調整通訊及雜誌投票加權比重，通訊投票加權10倍、雜誌投票加權20倍。通訊投票將於明日中午12點同步啟動，球迷朋友可利用手機撥打551252，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123，即可參加票選，網路票選及通訊投票截止時間皆是6月15日晚上23:59止。