我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韶宥10年前買了三星電子、SK海力士後就忘記。（圖／YouTube@스튜디오 수제）

▲三星電子、SK海力士（右）股票10年後市值翻倍，前者報酬率為1066.15%，後者為7062.30%。（圖／翻攝Naver）

韓國女團SISTAR成員韶宥向來有「理財女王」封號，不過她最近澄清自己根本不懂股票，10年前只是拿出1億韓元（約台幣230萬元）無腦買進三星電子、SK海力士等半導體股票，買完後直接忘記這件事，直到最近被媽媽提醒，重新打開證券帳戶才發現早就漲翻天。其中SK海力士與10年前相比，報酬率更高達7062.30%，誇張投資成果也讓網友全看傻直呼：「誰10年前會想到要買半導體啊？」、「這比10年前買台積電還要狂耶！」韶宥在YouTube《스튜디오 수제》澄清並非理財女王，對投資股票也一竅不通，是因為最近要搬家，媽媽突然問她：「妳10年前的1億花去哪了？」韶宥才想到10年前曾把1億拿去買三星電子跟SK海力士的股票，但誰也沒想到市值大翻倍，開心直呼意外獲得一筆資金。三星電子是南韓最大科技企業，也是全球最具代表性的半導體與手機品牌之一，目前股價來到29萬9000韓元（約台幣6800元），相較10年前約2萬5600韓元（約台幣560元），10年累積漲幅高達1066.15%，等於長抱10年資產直接翻了11倍。SK海力士則是南韓半導體公司，也是全球主要半導體與晶片龍頭之一，僅次於三星電子的全球第二大記憶體晶片製造商，近年更因AI熱潮與HBM高頻寬記憶體需求暴增，股價直接大爆發。目前SK海力士股價來到205萬2000韓元（約台幣4.7萬元），相較10年前約2萬8700韓元（約台幣662元）左右，10年累積暴漲7062.30%，市值翻了約71倍，被視為近年韓股最猛的AI概念股之一。韶宥出身自SISTAR，是出道16年的資深藝人，團體過去靠著《So Cool》、《TOUCH & MOVE》、《SHAKE IT》等多首洗腦神曲紅遍亞洲，成員們以健康性感形象、大跳熱舞掀起話題，因此被封為「夏日女王」。不過SISTAR後來宣布解散，成員各自朝不同領域發展，韶宥近年除了參與多檔選秀節目擔任導師，也持續推出個人專輯與音樂作品，近來則將重心放在經營YouTube頻道，分享日常生活、飲食管理與投資觀念。她日前也在YouTube透露，已賣掉位於首爾麻浦區延南洞、價值32億韓元（約台幣7400萬元）的豪宅。該房產是她2016年購入，持有5年後出售，最後賺進約17億韓元（約台幣3900萬元）價差，是演藝圈相當成功的房產投資案例之一。不過，韶宥比起「一定要有房」，更在意手上有沒有足夠現金能靈活運用，因此賣房後改租進首爾龍山區漢南洞高級住宅，每月房租高達1300萬韓元（約台幣30萬元）。她過去就曾透露，從練習生時期開始便有記帳習慣，對收入和支出管理相當嚴格，也因為這樣，她現在看待資產的方式，比起把錢壓在房地產裡，更偏向留在手上，方便隨時投入新的工作或投資。