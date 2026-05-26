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馬英九基金會財政紀律案，三人調查小組發言人李德維表明「查無明確事證」證明前執行長蕭旭岑涉案，不料，國安會前秘書長金溥聰代表前總統馬英九親上火線開記者會，曬出蕭旭岑與台商手捧現金合照等多張照片，直言「這些都是證據」。面對外界將他妖魔化，金溥聰坦言太太已為他三度落淚，但實在非常不忍，但不能不管馬總統這件事。對此，作家黃越綏在臉書發文表示，從媒體記者會看到金溥聰哽咽，翻遍台灣政壇厚黑學與人情冷暖，不得不為金溥聰對馬英九的肝膽相照深表敬意。黃越綏感嘆，她不知道如果角色更換，馬英九是否會像金溥聰一樣的回饋？她認為幕僚的能力固然重要，但人品更重要，否則功高震主或背叛的情況層出不窮，若能兩者兼具固然最佳，否則忠誠度應該是領導者用人的最先考量。當馬英九基金會的新聞鬧得沸沸揚揚，尤其李德維公開表示查無此事後，接著周美青及馬大姊的紛紛表態下，輿論開始一面倒，幾乎都把原因怪罪於馬英九的失智危機，才讓金溥聰有操弄機會，包括她一些藍營的朋友，都把金溥聰罵得狗血淋頭。黃越綏抱持不同看法，她告訴朋友，金溥聰可以完全不管事，但他是條漢子，基於不捨老東家被欺騙和欺負，才會不聽妻勸挺身出面。黃越綏指出，果然她的推測正確，金溥聰的「金小刀」非浪得虛名，出色的劍客刀不宜開鞘，但一出手就得快狠準；她也強調，自己與金溥聰並無私交，但他在此事件中至情至義的表現，應該列入政途教科書。