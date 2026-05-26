我是廣告 請繼續往下閱讀

旱災水利署災害緊急應變小組今（26）日召開第5次工作會議，5月迄今梅雨持續挹注，新竹地區寶山及寶二水庫蓄水率達滿庫，台中地區鯉魚潭及德基水庫蓄水率回升至6成及9成以上，依氣象預報，29至31日有鋒面降雨機會，6月上旬至中旬環境為有利梅雨降雨，決定自26日起新竹及台中地區水情燈號由「水情提醒綠燈」轉為正常。據水利署統計，桃園石門水庫蓄水率為68.1%、新竹寶山及寶二水庫接近滿庫；苗栗永和山水庫89%；台中鯉魚潭水庫61%、德基水庫93%，中北部水庫蓄水率相當充足。然而，過了濁水溪以南，水庫狀況就急轉直下。雲林湖山水庫27.3%；嘉義仁義潭水庫、蘭潭水庫蓄水率23.2%、16.7%；台南曾文水庫不到11%，南化水庫25.78%、烏山頭水庫19.47%。相較於中北部則相對低水位。水利署說，南部地區近期降雨相對稍少，為維持民生公共及農業一期稻作最後抽穗用水需求，已持續加強水源調度、優先運用川流水及再生水、農業加強灌溉管理及產業落實自主節水等措施，預計可於5月底順利完成嘉南灌區一期稻作供灌。水利署強調，將持續掌握降雨時機，與農業部合作落實節水灌溉，及加強引水回升水庫蓄水，審慎應對汛期可能強降雨影響，適時啟動供水應變機制，維持各地供水穩定。