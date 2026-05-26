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2026年法國網球公開賽女雙正賽正式點燃戰火，名列大會奪冠熱門之一的台灣網球天后謝淑薇，本次再度攜手中國好手王欣瑜，今台灣時間（26）日在首輪對決實力不容小覷的跨國悍將組合：哥倫比亞24歲好手卡米拉·歐索里奧（Camila Osorio）與29歲俄羅斯裔澳洲名將黛莉亞·卡薩特金娜（Daria Kasatkina）。最終謝淑薇與王欣瑜展現好默契，耗時1小時17分鐘以6-4、6-1直落二收下勝利，成功闖進法網女雙第二輪、32強賽事。謝淑薇與王欣瑜的「海峽組合」曾在2023年的法網展露頭角，並獲得女雙冠軍，謝淑薇靈活多變的網前截擊、切球技巧，搭配王欣瑜底線的沉穩實力，讓球迷相當期待他們這次的表現。謝王組合在首輪就迎來硬仗，對手之一的卡薩金娜（Daria Kasatkina）單打最高世界排名曾高居第8位，更曾在2022年殺進法網女單4強；而相對年輕的歐索里奧（Camila Osorio）則帶著特有的紅土韌性，多年來馳騁於紅土賽場，在2022至2024三年間打進法網女單第2輪。謝淑薇、王欣瑜在首盤首局就被破發，不過隨即回破，與對手各破兩次對方發球局。直到第5局，謝王一分未失順利保發，隨後雙方陷入拉鋸，一路僵持到4-4平手。關鍵第9局，謝淑薇與王欣瑜展開猛攻，強勢破發取得聽牌優勢，第10局謝淑薇與王欣瑜雖一度取得40：15盤末點優勢，但連續遭到化解，還送出破發點，不過隨後兩人穩住陣腳保發，以6-4收下首盤勝利。謝淑薇與王欣瑜在第二盤氣勢大好，首局保發後隨即破發，並取得3-0領先，不過第4局卡薩金娜與歐索里奧展現韌性，謝王兩人曾頑強逼出多達6個破發點，可惜皆被對手驚險化解。不過「海峽組合」還是率先取得5-1領先優勢，關鍵第7局來到謝淑薇與王欣瑜的賽末發球局，兩人雖一度落後，但隨後穩紮穩打追至30：30平手，更頂住壓力逼出賽末點，最後成功兌現關鍵分順利保發收下第二盤勝利，終場以6-4、6-1直落二的強勢表現，順利闖進法網女雙次輪32強賽事。而寶島女將吳芳嫺與日本搭檔穗積繪莉也將在今天台灣時間晚間出賽，詹皓晴及搭檔亞歷山德拉 （Ekaterina Alexandrova）、梁恩碩和日本青山修子等兩組人馬，則是等到台灣時間明天才會打第一輪比賽。